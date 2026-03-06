Ροφήματα που αυξάνουν τη χοληστερόλη – Με ποια να τα αντικαταστήσουμε
Σύμφωνα με τους ειδικούς, η μείωση της χοληστερόλης δεν εξαρτάται μόνο από το τι τρώμε, αλλά και από το τι πίνουμε

Όταν μιλάμε για χοληστερόλη, οι περισσότεροι σκέφτονται άμεσα τα λιπαρά κρέατα, τα τηγανητά και τα γλυκά. Σπάνια όμως δίνεται η ίδια προσοχή στα ροφήματα, παρότι, όπως επισημαίνουν ειδικοί, μπορούν να επηρεάσουν εξίσου τα επίπεδα της «κακής» χοληστερόλης.

«Τα ροφήματα λειτουργούν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως το φαγητό», τονίζει στην Telegraph ο καρδιολόγος Μόχσεν Τσαμπόκ, σύμβουλος καρδιολογίας στην κλινική Harley Street της HCA Healthcare UK. Όπως εξηγεί, ένα μεγάλο latte με πλήρες γάλα, πλούσιο σε κορεσμένα λιπαρά, μπορεί να έχει παρόμοια επίδραση στη χοληστερόλη με ένα λιπαρό γεύμα.

Η διαιτολόγος Ντελ Στάνφορντ από το British Heart Foundation υπενθυμίζει ότι ο βασικός άξονας των οδηγιών για μείωση της χοληστερόλης παραμένει ο περιορισμός των κορεσμένων λιπαρών. Όπως αναφέ
ρει, περίπου οι μισοί ενήλικες στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν επίπεδα χοληστερόλης πάνω από τα συνιστώμενα, ενώ οι περισσότεροι καταναλώνουν περισσότερα κορεσμένα λιπαρά από όσα προτείνονται.

