Παχυσαρκία: Πότε αραιώνει η συχνότητα των ενέσεων; Οι ειδικοί του ΕΚΠΑ απαντούν
Τα φάρμακα GLP-1 έχουν φέρει σημαντική πρόοδο στη θεραπεία της παχυσαρκίας, όμως ένα βασικό ερώτημα παραμένει: μπορεί η απώλεια βάρους να διατηρηθεί με λιγότερο συχνή χορήγηση; Νέα μελέτη εξετάζει μια πιθανή στρατηγική «συντήρησης», που ίσως κάνει τη θεραπεία πιο πρακτική και βιώσιμη για τους ασθενείς
Η παχυσαρκία αποτελεί σήμερα μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τη δημόσια υγεία, καθώς συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο για διαβήτη τύπου 2, καρδιαγγειακά νοσήματα και άλλες μεταβολικές διαταραχές. Τα τελευταία χρόνια, τα φάρμακα της κατηγορίας GLP1 έχουν αλλάξει σημαντικά την αντιμετώπισή της, προσφέροντας σε πολλούς ανθρώπους ουσιαστική απώλεια βάρους και βελτίωση μεταβολικών δεικτών. Το ερώτημα που ανακύπτει πλέον δεν είναι μόνο πώς επιτυγχάνεται η απώλεια βάρους, αλλά και πώς μπορεί να διατηρηθεί μακροπρόθεσμα με τρόπο πιο πρακτικό και βιώσιμο για τον ασθενή.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει μια μελέτη που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο έγκριτο περιοδικό Obesity [Wong M, Wu A, Garhe PK, Biermann M. Reduced-Frequency GLP1 Therapy Maintains Weight, Body Composition, and Metabolic Syndrome Improvements: A Case Series. Obesity (Silver Spring). 2026 Feb 24. doi: 10.1002/oby.70137], η οποία εξέτασε αν η θεραπεία με αγωνιστές του υποδοχέα GLP1 μπορεί, μετά την αρχική επιτυχία, να συνεχιστεί με μειωμένη συχνότητα χορήγησης, χωρίς να χαθούν τα οφέλη που έχουν ήδη επιτευχθεί.
