Παχυσαρκία: Πότε αραιώνει η συχνότητα των ενέσεων; Οι ειδικοί του ΕΚΠΑ απαντούν

Τα φάρμακα GLP-1 έχουν φέρει σημαντική πρόοδο στη θεραπεία της παχυσαρκίας, όμως ένα βασικό ερώτημα παραμένει: μπορεί η απώλεια βάρους να διατηρηθεί με λιγότερο συχνή χορήγηση; Νέα μελέτη εξετάζει μια πιθανή στρατηγική «συντήρησης», που ίσως κάνει τη θεραπεία πιο πρακτική και βιώσιμη για τους ασθενείς