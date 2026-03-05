Ηπατίτιδα C: Το παράδειγμα της Ισπανίας στην εξάλειψη της νόσου – Έρευνα με ελληνική συμμετοχή
Η Ισπανία μείωσε κατά 20.000 τα περιστατικά ηπατίτιδας C σε τρία χρόνια και αναμένεται να εξαλείψει τη νόσο έως το 2030 σύμφωνα με νέα μελέτη με συμμετοχή Ελλήνων επιστημόνων
Μια νέα μεγάλη επιστημονική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of Viral Hepatitis με τη συμμετοχή Ελλήνων επιστημόνων και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, αποτυπώνει τη σημαντική πρόοδο της Ισπανίας στην εξάλειψη της ηπατίτιδας C.
Επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης είναι ο κ. Χρήστος Θωμαδάκης, με καθοριστική συμβολή των Ελλήνων ερευνητών κκ Γεώργιου Νικολόπουλου, Ηλία Γκούντα και Κωνσταντίνου Γκούντα, οι οποίοι είχαν ενεργό ρόλο στον σχεδιασμό και τη στατιστική ανάλυση της έρευνας.
Η μελέτη υλοποιήθηκε με τη συμμετοχή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Κύπρου και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αναδεικνύοντας τη δυναμική παρουσία της ελληνικής και κυπριακής ακαδημαϊκής κοινότητας στη διεθνή επιδημιολογική έρευνα.
