Ηπατίτιδα C: Το παράδειγμα της Ισπανίας στην εξάλειψη της νόσου – Έρευνα με ελληνική συμμετοχή

Η Ισπανία μείωσε κατά 20.000 τα περιστατικά ηπατίτιδας C σε τρία χρόνια και αναμένεται να εξαλείψει τη νόσο έως το 2030 σύμφωνα με νέα μελέτη με συμμετοχή Ελλήνων επιστημόνων