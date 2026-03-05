Ακριβά φάρμακα και για αυτοάνοσα στα ιδιωτικά φαρμακεία μέσα στον Μάρτιο – Πόσα έχουν ήδη πάρει οι ασθενείς
Από τον Μάρτιο στα ιδιωτικά φαρμακεία θα προστεθούν σκευάσματα που αφορούν σε αυτοάνοσα νοσήματα - Σε όλη την Ελλάδα εκτείνεται το δίκτυο των συνεργαζόμενων φαρμακείων
Εικόνες του παρελθόντος θα αποτελούν σε λίγο οι ουρές και η πολύωρη αναμονή έξω από τα φαρμακεία του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), αφού οι παρεμβάσεις του Οργανισμού και του Υπουργείου Υγείας έχουν μειώσει κατά πολύ την ταλαιπωρία ογκολογικών και άλλων χρόνιων ασθενών. Η διανομή κατ’ οίκον των θεραπειών για τους ασθενείς υλοποιείται ήδη με επιτυχία, τη στιγμή που 233 σκευάσματα είναι διαθέσιμα και από τα ιδιωτικά φαρμακεία. Από αυτό τον μήνα στα φαρμακεία της γειτονιάς προστίθενται επιπλέον ακριβά φάρμακα για μεγαλύτερο εύρος νόσων.
Η σχετική υπηρεσία έχει ξεκινήσει από τις 16 Φεβρουαρίου, ημέρα που μπορούσαν οι ασθενείς να δηλώνουν μέσω πλατφόρμας ότι θέλουν να λαμβάνουν τα φάρμακά τους μέσω ιδιωτικού φαρμακείου. Η ανταπόκριση των ασθενών ήταν άμεση, καθώς το πρώτο εξάωρο που άνοιξε η πλατφόρμα υποβλήθηκαν περισσότερα από 130 αιτήματα από ασθενείς και η πρώτη εβδομάδα έκλεισε με περισσότερα από 1.100 αιτήματα.
