Μικροπλαστικά παντού: Πώς καταλήγουν στο πιάτο μας – Μήλα και καρότα τα πιο επιβαρυμένα
Η λυματολάσπη και τα μολυσμένα εδάφη αυξάνουν την παρουσία μικροπλαστικών στα χωράφια, ενώ τα σωματίδια μπορούν να περάσουν στα φρούτα και τα λαχανικά που καταναλώνουμε
Η ρύπανση από τα πλαστικά έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές συνέπειες του σύγχρονου τρόπου ζωής. Τα μικροπλαστικά εντοπίζονται πλέον παντού. Στον πάγο της Ανταρκτικής, στα βάθη των ωκεανών, στο πόσιμο νερό, σε απομακρυσμένες παραλίες αλλά και στα επιφανειακά ύδατα παγκοσμίως. Σύμφωνα με μελέτη, περίπου 24,4 τρισεκατομμύρια θραύσματα μικροπλαστικών επιπλέουν στα ανώτερα στρώματα των ωκεανών.
Ωστόσο, τα μικροπλαστικά δεν περιορίζονται στο νερό. Έχουν διεισδύσει και στα εδάφη, με αποτέλεσμα να καταλήγουν τελικά και στα τρόφιμα. Οι ερευνητές προειδοποιούν ότι ενδέχεται να καταναλώνουμε μικροσκοπικά σωματίδια πλαστικού σχεδόν σε κάθε γεύμα.
