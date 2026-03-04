Θλιβερή «πρωτιά» της χώρας στην παχυσαρκία ενηλίκων και παιδιών
Θλιβερή «πρωτιά» της χώρας στην παχυσαρκία ενηλίκων και παιδιών
Η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παχυσαρκίας αποτελεί υπενθύμιση μιας σιωπηλής, αλλά εκρηκτικής επιδημίας που απειλεί τη δημόσια υγεία και τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας
Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις πρώτες θέσεις στην Ευρώπη στην παχυσαρκία ενηλίκων, ενώ στα παιδιά και τους εφήβους καταγράφονται από τα υψηλότερα ποσοστά υπερβαρότητας και παχυσαρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με ευρωπαϊκά επιδημιολογικά δεδομένα, περίπου 1 στα 3 παιδιά σχολικής ηλικίας στη χώρα μας είναι υπέρβαρο ή παχύσαρκο. Το γεγονός αυτό προδιαγράφει αυξημένο μελλοντικό φορτίο σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2, αρτηριακής υπέρτασης, δυσλιπιδαιμίας και πρώιμης καρδιαγγειακής νόσου.
Η παχυσαρκία είναι χρόνια, πολυπαραγοντική νόσος. Δεν αποτελεί απλή αισθητική διαταραχή, ούτε ατομική αδυναμία. Απαιτεί επιστημονική τεκμηρίωση, συστηματική πρόληψη και δομημένες παρεμβάσεις σε επίπεδο πληθυσμού.
