Θλιβερή «πρωτιά» της χώρας στην παχυσαρκία ενηλίκων και παιδιών
YGEIAMOU.GR
Παχυσαρκία Παιδική πασυσαρκία

Θλιβερή «πρωτιά» της χώρας στην παχυσαρκία ενηλίκων και παιδιών

Η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παχυσαρκίας αποτελεί υπενθύμιση μιας σιωπηλής, αλλά εκρηκτικής επιδημίας που απειλεί τη δημόσια υγεία και τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας

Θλιβερή «πρωτιά» της χώρας στην παχυσαρκία ενηλίκων και παιδιών
ygeiamou.gr team
Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις πρώτες θέσεις στην Ευρώπη στην παχυσαρκία ενηλίκων, ενώ στα παιδιά και τους εφήβους καταγράφονται από τα υψηλότερα ποσοστά υπερβαρότητας και παχυσαρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με ευρωπαϊκά επιδημιολογικά δεδομένα, περίπου 1 στα 3 παιδιά σχολικής ηλικίας στη χώρα μας είναι υπέρβαρο ή παχύσαρκο. Το γεγονός αυτό προδιαγράφει αυξημένο μελλοντικό φορτίο σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2, αρτηριακής υπέρτασης, δυσλιπιδαιμίας και πρώιμης καρδιαγγειακής νόσου.

Η παχυσαρκία είναι χρόνια, πολυπαραγοντική νόσος. Δεν αποτελεί απλή αισθητική διαταραχή, ούτε ατομική αδυναμία. Απαιτεί επιστημονική τεκμηρίωση, συστηματική πρόληψη και δομημένες παρεμβάσεις σε επίπεδο πληθυσμού.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης