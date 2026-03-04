Πολυφαινόλες ελαιολάδου και έλεγχος σωματικού βάρους: Τα σύγχρονα δεδομένα
Πολυφαινόλες ελαιολάδου και έλεγχος σωματικού βάρους: Τα σύγχρονα δεδομένα
Η παγκόσμια ημέρα κατά της παχυσαρκίας στις 4 Μαρτίου αποτελεί αφορμή για την ανάδειξη μιας από τις σημαντικότερες προκλήσεις δημόσιας υγείας παγκοσμίως - Η σύγχρονη θεραπευτική προσέγγιση και ο ρόλος της διατροφής
*Γράφει η κυρία Σταυρούλα (Λίνα) Πάσχου, Επίκουρη Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας, Θεραπευτική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Υπεύθυνη Διαβητολογικού Κέντρου Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα»
Στις 4 Μαρτίου είναι η παγκόσμια ημέρα κατά της παχυσαρκίας. Η ημέρα αυτή αποτελεί αφορμή για την ανάδειξη μιας από τις σημαντικότερες προκλήσεις δημόσιας υγείας παγκοσμίως.
Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παχυσαρκίας: μια σύγχρονη πρόκληση δημόσιας υγείας
Η παχυσαρκία αναγνωρίζεται πλέον ως χρόνια, πολυπαραγοντική και προοδευτική νόσος, η οποία χαρακτηρίζεται από υπερβολική και παθολογική εναπόθεση λιπώδους ιστού, με σοβαρές επιπτώσεις στη νοσηρότητα, τη θνησιμότητα και την ποιότητα ζωής. Η κλινική της διάγνωση βασίζεται κυρίως στον δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ ≥30 kg/m²), ωστόσο ιδιαίτερη κλινική και προγνωστική αξία αποδίδεται και στην αυξημένη περίμετρο μέσης, ως δείκτη κεντρικής ή σπλαχνικής παχυσαρκίας.
