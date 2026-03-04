Η ιστορία της Σάρας, της Μανουέλας και του Γκουνάρ με τη Long Covid – Νέα καμπάνια ΠΟΥ και ΕΕ διαλύει τους μύθους
8 αληθινές ιστορίες ασθενών -όπως η Σάρα, η Μανουέλα και ο Γκουνάρ- στο πλαίσιο της νέας καμπάνιας του ΠΟΥ για την κατάρριψη του στίγματος και των παρανοήσεων που αφορούν στην long covid
Οι μύθοι γύρω από τη long COVID εξακολουθούν να κοστίζουν ακριβά: καθυστερούν τη διάγνωση, δυσκολεύουν την πρόσβαση σε φροντίδα και αποκατάσταση και, το κυριότερο, ενισχύουν το στίγμα απέναντι σε ανθρώπους που ζουν με επίμονα συμπτώματα. Με στόχο να «σπάσει» αυτή η αλυσίδα παραπληροφόρησης, ο ΠΟΥ με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξεκινά νέα καμπάνια η οποία παρουσιάζει οκτώ κοινούς μύθους, υποδομώντας τους με βάση την τεκμηριωμένη πληροφόρηση και τις πραγματικές ιστορίες ασθενών.
Τι είναι η long COVID και γιατί παραμένει παρεξηγημένη
Περιγράφεται ένα σύνολο συμπτωμάτων που επιμένουν για τουλάχιστον δύο μήνες μετά την αρχική λοίμωξη, επηρεάζοντας τη σωματική, τη γνωστική και τη ψυχική υγεία, συχνά σε βαθμό που αλλοιώνει την καθημερινή λειτουργικότητα και την ποιότητα ζωής. Παρότι η ακριβής επιβάρυνση παραμένει δύσκολο να αποτυπωθεί, εκτιμάται ότι δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του ΠΟΥ την έχουν βιώσει στα πρώτα χρόνια της πανδημίας, ενώ η μείωση των τεστ και η άνιση επιτήρηση τα επόμενα χρόνια αφήνουν εύλογα περιθώρια υποεκτίμησης.
