Γονιμότητα: Ποια εποχή του χρόνου τα σπερματοζωάρια γίνονται «δεινοί κολυμβητές»
Τα αποτελέσματα ενός σπερμοδιαγράμματος ενδέχεται να μην είναι ίδια σε όλες εποχές του χρόνου, κάτι που έχει σημασία στην καθοδήγηση των υπογόνιμων ζευγαριών
Το σπέρμα των ανδρών φαίνεται να «κινείται» διαφορετικά ανάλογα με την εποχή. Μεγάλη διεθνής μελέτη στο Reproductive Biology and Endocrinology που ανέλυσε πάνω από 15.000 δείγματα, δείχνει ότι η προοδευτική κινητικότητα – δηλαδή το ποσοστό των σπερματοζωαρίων που κολυμπούν αποτελεσματικά προς τα εμπρός – είναι υψηλότερη από την άνοιξη έως τις αρχές του καλοκαιριού και υποχωρεί τον χειμώνα.
Οι ερευνητές, από Δανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Καναδά, αξιοποίησαν δεδομένα ανδρών που αιτήθηκαν να γίνουν δωρητές σπέρματος, σε δύο πολύ διαφορετικά περιβάλλοντα: τη Δανία (εύκρατο κλίμα) και τη Φλόριντα των ΗΠΑ (υποτροπικό, θερμό κλίμα), σύμφωνα με το Euronews. Η σύγκριση αυτή έδωσε στη μελέτη μια ισχυρή βάση, γιατί το εποχικό μοτίβο εμφανίστηκε παρόμοιο και στις δύο περιοχές, παρά τις κλιματικές διαφορές.
