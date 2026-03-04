HPV: Η Ελλάδα μπορεί να μειώσει τους σχετιζόμενους καρκίνους – Kλειδί ο εμβολιασμός

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του HPV, οι Επισκέπτες Υγείας τονίζουν ότι η μείωση των HPV-σχετιζόμενων καρκίνων αποτελεί ρεαλιστικό στόχο δημόσιας υγείας, εφόσον εφαρμοστούν συστηματικά οι διαθέσιμες πολιτικές πρόληψης