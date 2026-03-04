HPV: Η Ελλάδα μπορεί να μειώσει τους σχετιζόμενους καρκίνους – Kλειδί ο εμβολιασμός
HPV: Η Ελλάδα μπορεί να μειώσει τους σχετιζόμενους καρκίνους – Kλειδί ο εμβολιασμός
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του HPV, οι Επισκέπτες Υγείας τονίζουν ότι η μείωση των HPV-σχετιζόμενων καρκίνων αποτελεί ρεαλιστικό στόχο δημόσιας υγείας, εφόσον εφαρμοστούν συστηματικά οι διαθέσιμες πολιτικές πρόληψης
Σχεδόν 8 στους 10 ανθρώπους θα έρθουν σε επαφή με τον ιό των Ανθρωπίνων Θηλωμάτων (HPV) κάποια στιγμή στη ζωή τους. Ο ιός ευθύνεται σχεδόν για περισσότερα από 600.000 νέα περιστατικά καρκίνου κάθε χρόνο παγκοσμίως και για σημαντικό ποσοστό καρκίνων του πρωκτού, του στοματοφάρυγγα και του πέους.
Παρ’ όλα αυτά, πρόκειται για έναν από τους ελάχιστους καρκίνους που μπορούν να προληφθούν αποτελεσματικά μέσω εμβολιασμού και έγκαιρου προσυμπτωματικού ελέγχου.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
