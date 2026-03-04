Με παχυσαρκία ο μισός πλανήτης έως το 2035
YGEIAMOU.GR
Παχυσαρκία Σωματικό βάρος

Με παχυσαρκία ο μισός πλανήτης έως το 2035

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η αντιμετώπιση απαιτεί κάτι περισσότερο από φαρμακευτικές λύσεις - εξπρές: Χρειάζεται πρόληψη και μακροχρόνια παρακολούθηση

Με παχυσαρκία ο μισός πλανήτης έως το 2035
ygeiamou.gr team
Η Παγκόσμια Ημέρα Παχυσαρκίας τιμάται κάθε χρόνο στις 4 Μαρτίου, με στόχο την ευαισθητοποίηση της διεθνούς κοινότητας γύρω από μια νόσο που εξελίσσεται σε μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας. Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Παχυσαρκίας, του Μεταβολισμού και των Διαταραχών Διατροφής (ΕΠΑΜΕΔΙ), σε συνεργασία με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Παχυσαρκίας (World Obesity Federation), υπενθυμίζουν ότι η φετινή ημέρα αποτελεί κάλεσμα για άμεση και συλλογική δράση.

Τα στοιχεία που παρουσιάζουν είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά: Εκτιμάται ότι, έως το 2035, περίπου 4 δισεκατομμύρια άνθρωποι -δηλαδή ο μισός παγκόσμιος πληθυσμός- θα ζει με υπερβάλλον σωματικό βάρος ή παχυσαρκία. Η παιδική παχυσαρκία προβλέπεται να υπερδιπλασιαστεί, φθάνοντας τα 400 εκατομμύρια παιδιά (1 στα 5 παγκοσμίως), ενώ το οικονομικό κόστος από τις ιατρικές συνέπειες της νόσου αναμένεται να ξεπεράσει τα 4,3 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης