Με παχυσαρκία ο μισός πλανήτης έως το 2035
Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η αντιμετώπιση απαιτεί κάτι περισσότερο από φαρμακευτικές λύσεις - εξπρές: Χρειάζεται πρόληψη και μακροχρόνια παρακολούθηση
Η Παγκόσμια Ημέρα Παχυσαρκίας τιμάται κάθε χρόνο στις 4 Μαρτίου, με στόχο την ευαισθητοποίηση της διεθνούς κοινότητας γύρω από μια νόσο που εξελίσσεται σε μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας. Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Παχυσαρκίας, του Μεταβολισμού και των Διαταραχών Διατροφής (ΕΠΑΜΕΔΙ), σε συνεργασία με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Παχυσαρκίας (World Obesity Federation), υπενθυμίζουν ότι η φετινή ημέρα αποτελεί κάλεσμα για άμεση και συλλογική δράση.
Τα στοιχεία που παρουσιάζουν είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά: Εκτιμάται ότι, έως το 2035, περίπου 4 δισεκατομμύρια άνθρωποι -δηλαδή ο μισός παγκόσμιος πληθυσμός- θα ζει με υπερβάλλον σωματικό βάρος ή παχυσαρκία. Η παιδική παχυσαρκία προβλέπεται να υπερδιπλασιαστεί, φθάνοντας τα 400 εκατομμύρια παιδιά (1 στα 5 παγκοσμίως), ενώ το οικονομικό κόστος από τις ιατρικές συνέπειες της νόσου αναμένεται να ξεπεράσει τα 4,3 τρισεκατομμύρια δολάρια.
