Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή «τεστ αντοχής» για τη φαρμακοβιομηχανία
Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή «τεστ αντοχής» για τη φαρμακοβιομηχανία
Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει θέσει σε επιφυλακή τις πολυεθνικές φαρμακευτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή - Στο επίκεντρο η ασφάλεια των εργαζομένων και η διασφάλιση της εφοδιαστικής αλυσίδας
Καθώς η ένταση κλιμακώνεται μετά τις συντονισμένες επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, οι παγκόσμιες φαρμακευτικές εταιρείες με δραστηριότητες σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή κινούνται γρήγορα για να προστατεύσουν τους υπαλλήλους και τις αλυσίδες εφοδιασμού φαρμάκων σε μια περιοχή που χαρακτηρίζεται όλο και περισσότερο από αβεβαιότητα.
Οι επιθέσεις της 28ης Φεβρουαρίου, που έπονται εβδομάδων αυξημένης στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή, προκάλεσαν αντίποινα χτυπήματα από το Ιράν με στόχο το Ισραήλ και τις γειτονικές χώρες που φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, συμπεριλαμβανομένων του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι η στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ θα μπορούσε να διαρκέσει 4-5 εβδομάδες ή και περισσότερο, προκαλώντας ανησυχίες για παρατεταμένη αστάθεια.
Σε αυτό το πλαίσιο, οι πολυεθνικές φαρμακευτικές εταιρείες παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τη δέσμευσή τους για την πρόσβαση των ασθενών και την ασφάλεια των εργαζομένων.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Οι επιθέσεις της 28ης Φεβρουαρίου, που έπονται εβδομάδων αυξημένης στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή, προκάλεσαν αντίποινα χτυπήματα από το Ιράν με στόχο το Ισραήλ και τις γειτονικές χώρες που φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, συμπεριλαμβανομένων του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι η στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ θα μπορούσε να διαρκέσει 4-5 εβδομάδες ή και περισσότερο, προκαλώντας ανησυχίες για παρατεταμένη αστάθεια.
Σε αυτό το πλαίσιο, οι πολυεθνικές φαρμακευτικές εταιρείες παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τη δέσμευσή τους για την πρόσβαση των ασθενών και την ασφάλεια των εργαζομένων.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα