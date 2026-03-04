Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή «τεστ αντοχής» για τη φαρμακοβιομηχανία

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει θέσει σε επιφυλακή τις πολυεθνικές φαρμακευτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή - Στο επίκεντρο η ασφάλεια των εργαζομένων και η διασφάλιση της εφοδιαστικής αλυσίδας