ΕΣΥ χωρίς παθολόγους: Εξάντληση και απλήρωτες υπερωρίες για τους νέους γιατρούς
Αύξηση των ειδικευόμενων στην παθολογία ζητά η ΕΙΝΑΠ - Πανελλαδική ημέρα δράσης για τους νέους γιατρούς η 11η Μαρτίου
Στο όριό τους βρίσκονται οι νέοι γιατροί στην Ελλάδα, καθώς οι ελλείψεις σε ειδικευόμενους και η υπερεργασία έχουν χτυπήσει «κόκκινο». Η Ένωση Ιατρών Αθηνών Πειραιά (ΕΙΝΑΠ) καταγγέλλει τον σημαντικά μειωμένο αριθμό ειδικευόμενων παθολόγων, τη στιγμή που στις 11 Μαρτίου είναι ημέρα πανελλαδικής δράσης της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) για τους ειδικευόμενους γιατρούς.
Οι κινητοποιήσεις των Ελλήνων γιατρών έρχονται στον απόηχο μεγάλης πανευρωπαϊκής έρευνας για την υπερεργασία των ειδικευόμενων γιατρών στη χώρα μας. Σύμφωνα με τη μελέτη, η Ελλάδα καταγράφει τον υψηλότερο μέσο όρο εβδομαδιαίας εργασίας στην Ευρώπη, με 72 ώρες, πολύ πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και 24 ώρες πάνω από το νομικό όριο. Οι αριθμοί αυτοί φέρνουν την Ελλάδα στην κορυφή μίας αρνητικής λίστας που περιλαμβάνει επίσης τη Μάλτα, την Πορτογαλία και την Ιταλία. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ειδικευόμενοι γιατροί δηλώνουν κατά μέσο όρο μόλις 6 ημέρες ανάπαυσης τον μήνα, ενώ σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Μάλτα και η Λετονία οι ημέρες ξεκούρασης περιορίζονται στις 4-5.
