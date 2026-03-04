Παχυσαρκία: Οι φαρμακευτικές θεραπείες που αλλάζουν τα δεδομένα – Η κατάσταση στην Ελλάδα
Παχυσαρκία: Οι φαρμακευτικές θεραπείες που αλλάζουν τα δεδομένα – Η κατάσταση στην Ελλάδα
Από τη διατροφή και την άσκηση έως τη φαρμακευτική αγωγή, η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας απαιτεί σταθερή αλλαγή τρόπου ζωής, σωστή επιλογή θεραπείας και παρακολούθηση, εξηγεί ο κ. Αθανάσιος Μανώλης, Διευθυντής Β’ Καρδιολογικής Κλινικής του Metropolitan Hospital, Πρόεδρος στο Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο του ΕΟΦ
Η παχυσαρκία είναι ένα πλέον σύνηθες και πολύ σημαντικό πρόβλημα υγείας, καθώς αυξάνει τον κίνδυνο άλλων νόσων, όπως τις καρδιαγγειακές παθήσεις, τον διαβήτη τύπου 2, την υπέρταση, τη στεφανιαία νόσο και μερικές μορφές καρκίνου. Επιπλέον, συνδέεται και με ένα ευρύ φάσμα ψυχολογικών προβλημάτων, επηρεάζει την ποιότητα ζωής ενός ατόμου, ενώ αυξάνει το άμεσο και έμμεσο κόστος της υγειονομικής περίθαλψης.
Στις μέρες μας, ο δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ) χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της παχυσαρκίας και υπολογίζεται ως το πηλίκο του σωματικού βάρους σε κιλά, δια το ύψος στο τετράγωνο. Υπολογίζεται με βάση την ηλικία, το ύψος και το βάρος, αν και ο δείκτης αυτός δέχεται αρκετή κριτική γιατί δεν λαμβάνει υπόψιν και άλλες σημαντικές παραμέτρους. Με βάση αυτόν τον δείκτη έχουμε την ακόλουθη κατάταξη:
- φυσιολογικός < 25 kg/m2
- αυξημένο βάρος 25-30 kg/m2
- παχύσαρκος > 30 kg/m2
