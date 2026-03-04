Παχυσαρκία: Οι φαρμακευτικές θεραπείες που αλλάζουν τα δεδομένα – Η κατάσταση στην Ελλάδα
YGEIAMOU.GR
Metropolitan Hospital Αθανάσιος Μανώλης Παιδική παχυσαρκία Παχυσαρκία

Παχυσαρκία: Οι φαρμακευτικές θεραπείες που αλλάζουν τα δεδομένα – Η κατάσταση στην Ελλάδα

Από τη διατροφή και την άσκηση έως τη φαρμακευτική αγωγή, η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας απαιτεί σταθερή αλλαγή τρόπου ζωής, σωστή επιλογή θεραπείας και παρακολούθηση, εξηγεί ο κ. Αθανάσιος Μανώλης, Διευθυντής Β’ Καρδιολογικής Κλινικής του Metropolitan Hospital, Πρόεδρος στο Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο του ΕΟΦ

Παχυσαρκία: Οι φαρμακευτικές θεραπείες που αλλάζουν τα δεδομένα – Η κατάσταση στην Ελλάδα
ygeiamou.gr team
Η παχυσαρκία είναι ένα πλέον σύνηθες και πολύ σημαντικό πρόβλημα υγείας, καθώς αυξάνει τον κίνδυνο άλλων νόσων, όπως τις καρδιαγγειακές παθήσεις, τον διαβήτη τύπου 2, την υπέρταση, τη στεφανιαία νόσο και μερικές μορφές καρκίνου. Επιπλέον, συνδέεται και με ένα ευρύ φάσμα ψυχολογικών προβλημάτων, επηρεάζει την ποιότητα ζωής ενός ατόμου, ενώ αυξάνει το άμεσο και έμμεσο κόστος της υγειονομικής περίθαλψης.

Στις μέρες μας, ο δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ) χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της παχυσαρκίας και υπολογίζεται ως το πηλίκο του σωματικού βάρους σε κιλά, δια το ύψος στο τετράγωνο. Υπολογίζεται με βάση την ηλικία, το ύψος και το βάρος, αν και ο δείκτης αυτός δέχεται αρκετή κριτική γιατί δεν λαμβάνει υπόψιν και άλλες σημαντικές παραμέτρους. Με βάση αυτόν τον δείκτη έχουμε την ακόλουθη κατάταξη:

- φυσιολογικός < 25 kg/m2
- αυξημένο βάρος 25-30 kg/m2
- παχύσαρκος > 30 kg/m2

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης