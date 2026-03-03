Εξάνθημα στο λαιμό του Τραμπ «φουντώνει» τα σενάρια για την υγεία του 79χρονου προέδρου

Ένα έντονο ερυθρό εξάνθημα στον λαιμό του Ντόναλντ Τραμπ κατά την τελετή απονομής του Μεταλλίου Τιμής προκάλεσε ερωτήματα για την υγεία του Αμερικανού Προέδρου - Τι λέει ο προσωπικός του γιατρός