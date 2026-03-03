Εξάνθημα στο λαιμό του Τραμπ «φουντώνει» τα σενάρια για την υγεία του 79χρονου προέδρου
Ένα έντονο ερυθρό εξάνθημα στον λαιμό του Ντόναλντ Τραμπ κατά την τελετή απονομής του Μεταλλίου Τιμής προκάλεσε ερωτήματα για την υγεία του Αμερικανού Προέδρου - Τι λέει ο προσωπικός του γιατρός
Αίσθηση προκάλεσε η εμφάνισή του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής του Μεταλλίου Τιμής, με ένα έντονο ερυθρό εξάνθημα στη δεξιά πλευρά του λαιμού του. Το ανησυχητικό αυτό σύμπτωμα πυροδότησε εκ νέου προβληματισμό και ερωτήματα σχετικά με την κατάσταση της υγείας του και με ενδεχόμενα προβλήματα που δεν έχουν γίνει ευρέως γνωστά.
Παρ’ όλα αυτά, ο προσωπικός του γιατρός έσπευσε, με δήλωσή του, να καθησυχάσει την κοινή γνώμη, διευκρινίζοντας πως πρόκειται για το αποτέλεσμα μιας τοπικής κρέμας που χρησιμοποιείται ως «προληπτική θεραπεία του δέρματος».
