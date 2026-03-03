Πόσες ώρες ύπνου μπορεί να μας «κλέψει» η πανσέληνος
YGEIAMOU.GR
Πανσέληνος Ύπνος

Πόσες ώρες ύπνου μπορεί να μας «κλέψει» η πανσέληνος

Διαταραχές στην ποιότητα του ύπνου φαίνεται πως προκαλούν ορισμένες ημέρες του μήνα, ανάλογα με την φάση του φεγγαριού, υποστηρίζουν οι επιστήμονες σε νέα τους μελέτη. Δείτε πόση ώρα ύπνου μας κλέβει το ολόγιομο φεγγάρι

Πόσες ώρες ύπνου μπορεί να μας «κλέψει» η πανσέληνος
ygeiamou.gr team
Οι αστικοί μύθοι έχουν συνδέσει την πανσέληνο με κάθε λογής γεγονότα και προκαταλήψεις. Μια νέα μελέτη έρχεται τώρα να συνδέσει το γεμάτο φεγγάρι με κάτι διαφορετικό, που δεν είναι άλλο από την έλλειψη ύπνου.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης που δημοσιεύθηκε στο Science Advances, οι άνθρωποι κοιμούνται πιο αργά και για λιγότερες ώρες συνολικά σε διάστημα τριών με πέντε ημερών πριν την πανσέληνο, με την επίδραση αυτή είναι ακόμα πιο αξιοσημείωτη σε περιοχές όπου οι άνθρωποι έχουν περιορισμένη πρόσβαση στο τεχνητό φως.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης