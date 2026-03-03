Πόσες ώρες ύπνου μπορεί να μας «κλέψει» η πανσέληνος
Διαταραχές στην ποιότητα του ύπνου φαίνεται πως προκαλούν ορισμένες ημέρες του μήνα, ανάλογα με την φάση του φεγγαριού, υποστηρίζουν οι επιστήμονες σε νέα τους μελέτη. Δείτε πόση ώρα ύπνου μας κλέβει το ολόγιομο φεγγάρι
Οι αστικοί μύθοι έχουν συνδέσει την πανσέληνο με κάθε λογής γεγονότα και προκαταλήψεις. Μια νέα μελέτη έρχεται τώρα να συνδέσει το γεμάτο φεγγάρι με κάτι διαφορετικό, που δεν είναι άλλο από την έλλειψη ύπνου.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης που δημοσιεύθηκε στο Science Advances, οι άνθρωποι κοιμούνται πιο αργά και για λιγότερες ώρες συνολικά σε διάστημα τριών με πέντε ημερών πριν την πανσέληνο, με την επίδραση αυτή είναι ακόμα πιο αξιοσημείωτη σε περιοχές όπου οι άνθρωποι έχουν περιορισμένη πρόσβαση στο τεχνητό φως.
