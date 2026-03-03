Οι άνω των 60 κινδυνεύουν περισσότερο από μια «απλή ίωση» – Σημαντικά μέτρα προστασίας
Μια «απλή ίωση» μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρό πρόβλημα υγείας για τους άνω των 60 ετών και όσους ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου. Ο Δρ. Ελευθέριος Βρουβάκης, Διευθυντής Πνευμονολόγος στο Metropolitan Hospital, υπογραμμίζει τη σημασία του εμβολιασμού και της αποτελεσματικής πρόληψης απέναντι στους εποχικούς ιούς
Οι εποχικές ιώσεις του αναπνευστικού, όπως ο Respiratory Syncytial Virus (RSV), ο SARS-CoV-2 και η γρίπη, επηρεάζουν σημαντικά τον ενήλικο πληθυσμό, ιδιαίτερα άτομα άνω των 60 ετών και ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά νοσήματα.
Σε αυτές τις ομάδες, μια «απλή ίωση» μπορεί να οδηγήσει σε βαρύτατη αναπνευστική επιδείνωση, παρόξυνση ΧΑΠ ή άσθματος, ακόμα και ανάγκη νοσηλείας. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα παρουσιάζονται αυξημένες αναπνευστικές λοιμώξεις (RSV, γρίπη). Την άνοιξη και το φθινόπωρο κυριαρχούν οι εντεροϊοί και ορισμένοι αναπνευστικοί ιοί, ενώ ο έρπητας ζωστήρας δεν έχει σαφή εποχικότητα.
Επιπλοκές ιώσεων και προστασία με εμβολιασμό
