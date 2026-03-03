Καρκίνος: Μπορούν οι ασθενείς να αποκτήσουν παιδιά; Ο ειδικός απαντά
Καρκίνος: Μπορούν οι ασθενείς να αποκτήσουν παιδιά; Ο ειδικός απαντά
Η διάγνωση καρκίνου σε αναπαραγωγική ηλικία συνοδεύεται συχνά από ένα κρίσιμο ερώτημα: Θα μπορέσω να αποκτήσω παιδιά; Ο κ. Γεώργιος Ιωαννίδης, Μαιευτήρας - Γυναικολόγος Αναπαραγωγής στη Μονάδα ΥΓΕΙΑ IVF ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΙΣ αναλύει τις σύγχρονες ιατρικές λύσεις για τη διατήρηση της γονιμότητας σε ογκολογικούς ασθενείς
Η διάγνωση καρκίνου αποτελεί μια δύσκολη και συχνά απρόβλεπτη στιγμή στη ζωή ενός ανθρώπου. Πολύ περισσότερο, στα άτομα αναπαραγωγικής ηλικίας, εκτός από την ανησυχία για την υγεία και τη θεραπεία του καρκίνου, προκύπτει συχνά και ένα ακόμη σημαντικό ερώτημα: θα μπορέσω να αποκτήσω παιδιά στο μέλλον;
Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική έχει κάνει σημαντικά βήματα στον τομέα της διατήρησης γονιμότητας, προσφέροντας λύσεις που επιτρέπουν σε πολλούς ασθενείς να διατηρήσουν τη δυνατότητα τεκνοποίησης μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας.
Πρώτα απ’ όλα, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι ο καρκίνος από μόνος του δεν προκαλεί πάντα υπογονιμότητα. Ωστόσο, πολλές αντικαρκινικές θεραπείες -όπως η χημειοθεραπεία, η ακτινοθεραπεία και ορισμένες χειρουργικές επεμβάσεις– μπορεί να επηρεάσουν τις ωοθήκες, τους όρχεις ή τα αναπαραγωγικά όργανα. Η επίδραση εξαρτάται από το είδος της θεραπείας, τη δόση, την ηλικία του ασθενούς και τη συνολική κατάσταση υγείας. Για παράδειγμα, ορισμένα φάρμακα μπορεί να προκαλέσουν προσωρινή μείωση της γονιμότητας, ενώ άλλα ενδέχεται να οδηγήσουν σε μόνιμη βλάβη.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική έχει κάνει σημαντικά βήματα στον τομέα της διατήρησης γονιμότητας, προσφέροντας λύσεις που επιτρέπουν σε πολλούς ασθενείς να διατηρήσουν τη δυνατότητα τεκνοποίησης μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας.
Πρώτα απ’ όλα, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι ο καρκίνος από μόνος του δεν προκαλεί πάντα υπογονιμότητα. Ωστόσο, πολλές αντικαρκινικές θεραπείες -όπως η χημειοθεραπεία, η ακτινοθεραπεία και ορισμένες χειρουργικές επεμβάσεις– μπορεί να επηρεάσουν τις ωοθήκες, τους όρχεις ή τα αναπαραγωγικά όργανα. Η επίδραση εξαρτάται από το είδος της θεραπείας, τη δόση, την ηλικία του ασθενούς και τη συνολική κατάσταση υγείας. Για παράδειγμα, ορισμένα φάρμακα μπορεί να προκαλέσουν προσωρινή μείωση της γονιμότητας, ενώ άλλα ενδέχεται να οδηγήσουν σε μόνιμη βλάβη.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα