Δωρεά ορόσημο ενισχύει για 7 χρόνια τις αμοιβές γιατρών σε μικρά νησιά – Αποκλειστικό του ygeiamou

Ένα νέο οικονομικό κίνητρο για να καλυφθούν τα μικρά νησιά με γιατρούς αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση - Προστίθεται σε μια σειρά μέτρων που έχουν ληφθεί για την υγειονομική κάλυψη της νησιωτικής χώρας