Κλείνει η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού στην Αίγινα – 15 νεφροπαθείς σε πλοίο για Αθήνα 3 φορές την εβδομάδα
Σε λίγες ημέρες, εάν δε βρεθεί λύση, η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού στην Αίγινα αναμένεται να κλείσει, με τους ασθενείς να υποβάλλονται στην ταλαιπωρία συνεχόμενων μετακινήσεων στην Αθήνα για αιμοκάθαρση
Πλοίο και ταξί τρεις φορές την εβδομάδα, 156 φορές τον χρόνο, θα αναγκάζονται να παίρνουν σε λίγες ημέρες περίπου 15 νεφροπαθείς από την Αίγινα προκειμένου να υποβληθούν σε αιμοκάθαρση. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Νεφροπαθών εκπέμπει για ακόμη μία φορά σήμα κινδύνου για τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, η οποία αναμένεται να κλείσει στις 22 Μαρτίου εάν δε βρεθεί λύση στη σύμβασή της με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου, κ. Γρηγόρη Λεοντόπουλο, πριν επτά χρόνια εξαιτίας ενός πολεοδομικού κωλύματος, ο ΕΟΠΥΥ απέσυρε τη σύμβασή του με την εν λόγω Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, με αποτέλεσμα να οφείλονται χρήματα στη Μονάδα, καθώς ποτέ δεν επετεύχθη να είναι εφικτή εξωσυμβατική πληρωμή, και να αναμένεται το κλείσιμό της. «Εάν δεν υπάρξει παρέμβαση, οι 15 νεφροπαθείς του νησιού θα χρειάζεται να παίρνουν πλοίο για Πειραιά και μετά ταξί για μονάδα αιμοκάθαρσης τρεις φορές την εβδομάδα για τέσσερις ώρες αιμοκάθαρση. Συνολικά 156 φορές το χρόνο», σημειώνει ο κ. Λεοντόπουλος.
