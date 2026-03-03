Πόσα «κερδίζουμε» με 2-3 φλιτζάνια καφέ την ημέρα
Πόσα «κερδίζουμε» με 2-3 φλιτζάνια καφέ την ημέρα

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η μέτρια κατανάλωση καφέ συνδέεται με οφέλη για καρδιά, εγκέφαλο και μεταβολισμό, αρκεί να αποφεύγονται οι υπερβολές και τα (πολλά) πρόσθετα

ygeiamou.gr team
Η καθημερινή κατανάλωση καφέ μπορεί να υποστηρίξει την υγεία της καρδιάς, του εγκεφάλου και του μεταβολισμού, χάρη στα αντιοξειδωτικά και τις βιοδραστικές ενώσεις που περιέχει. Σύμφωνα με διαιτολόγους που μίλησαν στο σχετικό ρεπορτάζ, η κατανάλωση δύο έως τριών φλιτζανιών ημερησίως έχει συνδεθεί με μακροπρόθεσμα οφέλη για τον οργανισμό, υπό την προϋπόθεση ότι γίνεται με μέτρο.

Τι προσφέρει διατροφικά ο καφές

Πέρα από την καφεΐνη, ο καφές περιέχει φαινολικά οξέα, τα οποία δρουν ως αντιοξειδωτικά και ενδέχεται να υποστηρίζουν την υγεία των αιμοφόρων αγγείων και τη σωστή κυκλοφορία του αίματος. Επιπλέον, παρέχει θρεπτικά συστατικά όπως κάλιο, μαγνήσιο και βιταμίνες του συμπλέγματος Β.

