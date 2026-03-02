Ιλαρά: Οι ΗΠΑ ξεπέρασαν τα 1.100 κρούσματα μέσα σε 2 μήνες – Αναμένονται νέοι θάνατοι

Έως τις 26 Φεβρουαρίου, οι αρμόδιοι του CDC κατέγραψαν 1.136 κρούσματα - Το 96% αφορά ανεμβολίαστους ή ανεπαρκώς εμβολιασμένους, ενώ οι ειδικοί προειδοποιούν για σοβαρές επιπλοκές και νέους θανάτους