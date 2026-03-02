Ιλαρά: Οι ΗΠΑ ξεπέρασαν τα 1.100 κρούσματα μέσα σε 2 μήνες – Αναμένονται νέοι θάνατοι
Έως τις 26 Φεβρουαρίου, οι αρμόδιοι του CDC κατέγραψαν 1.136 κρούσματα - Το 96% αφορά ανεμβολίαστους ή ανεπαρκώς εμβολιασμένους, ενώ οι ειδικοί προειδοποιούν για σοβαρές επιπλοκές και νέους θανάτους
Περισσότερες από 1.100 περιπτώσεις ιλαράς έχουν ήδη καταγραφεί στις ΗΠΑ από τις αρχές του 2026, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC). Πρόκειται για ένα αρνητικό ορόσημο που εντείνει την ανησυχία στη δημόσια υγεία, καθώς η χρονιά μόλις ξεκίνησε. Τα CDC αναφέρουν ότι έως τις 26 Φεβρουαρίου είχαν σημειωθεί 1.136 επιβεβαιωμένα κρούσματα, με την έξαρση να τροφοδοτείται κυρίως από εστίες μετάδοσης σε κοινότητες με χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη.
Πέρυσι, οι ΗΠΑ ανέφεραν σχεδόν 2.300 κρούσματα ιλαράς: περισσότερα από όσα έχουν καταγραφεί σε ένα μόνο έτος από το 1991 και σημαντικά περισσότερα από οποιοδήποτε έτος από τότε που η ιλαρά κηρύχθηκε εξαλειφθείσα, το 2000.
