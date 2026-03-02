Κυστική ίνωση: Οι σύγχρονες θεραπείες που επαναπροσδιορίζουν την εξέλιξη της νόσου
Κυστική ίνωση: Οι σύγχρονες θεραπείες που επαναπροσδιορίζουν την εξέλιξη της νόσου
Από την επιβίωση λίγων μηνών σε προσδόκιμο ζωής έως και 70 έτη - Η κυρία Ιωάννα Λούκου, Συντονίστρια Διευθύντρια Τμήματος Κυστικής Ίνωσης του Παίδων «Η Αγία Σοφία» εξηγεί πως οι νέες θεραπείες και ο νεογνικός έλεγχος δημιουργούν μια νέα πραγματικότητα για τα παιδιά με κυστική ίνωση στην Ελλάδα
*Γράφει η κυρία Ιωάννα Λούκου, Παιδίατρος – Παιδοπνευμονολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια Τμήματος Κυστικής Ίνωσης, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»
Η κυστική ίνωση είναι μια κληρονομική, γενετική και πολυσυστηματική νόσος, καθώς επηρεάζει διάφορα συστήματα του οργανισμού. Δεν αφορά μόνο στους πνεύμονες, όπως συχνά πιστεύεται, παρ’ ότι η χρόνια πνευμονοπάθεια είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της κλινικής εικόνας.
Τα συστήματα που επηρεάζονται κυρίως είναι το αναπνευστικό (χρόνια πνευμονοπάθεια) και το πάγκρεας (παγκρεατική ανεπάρκεια στο 90% των ασθενών). Παράλληλα, η νόσος προσβάλει τον γαστρεντερικό σωλήνα, το ήπαρ, τους ιδρωτοποιούς αδένες και το αναπαραγωγικό σύστημα.
