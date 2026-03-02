Κυστική ίνωση: Οι σύγχρονες θεραπείες που επαναπροσδιορίζουν την εξέλιξη της νόσου

Από την επιβίωση λίγων μηνών σε προσδόκιμο ζωής έως και 70 έτη - Η κυρία Ιωάννα Λούκου, Συντονίστρια Διευθύντρια Τμήματος Κυστικής Ίνωσης του Παίδων «Η Αγία Σοφία» εξηγεί πως οι νέες θεραπείες και ο νεογνικός έλεγχος δημιουργούν μια νέα πραγματικότητα για τα παιδιά με κυστική ίνωση στην Ελλάδα