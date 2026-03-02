Πρωτεΐνες και άσκηση «στηλώνουν» ηλικιωμένους με άνοια – Τι έδειξε μελέτη

Μελέτη του Karolinska Institutet δείχνει ότι ένα τρίμηνο πρόγραμμα με ασκήσεις και πρωτεϊνούχα ροφήματα βελτίωσε τη λειτουργικότητα των ηλικιωμένων με άνοια σε μονάδες φροντίδας