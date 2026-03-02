Πρωτεΐνες και άσκηση «στηλώνουν» ηλικιωμένους με άνοια – Τι έδειξε μελέτη
YGEIAMOU.GR
Άνοια

Πρωτεΐνες και άσκηση «στηλώνουν» ηλικιωμένους με άνοια – Τι έδειξε μελέτη

Μελέτη του Karolinska Institutet δείχνει ότι ένα τρίμηνο πρόγραμμα με ασκήσεις και πρωτεϊνούχα ροφήματα βελτίωσε τη λειτουργικότητα των ηλικιωμένων με άνοια σε μονάδες φροντίδας

Πρωτεΐνες και άσκηση «στηλώνουν» ηλικιωμένους με άνοια – Τι έδειξε μελέτη
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Ένα απλό πρόγραμμα με καθημερινές ασκήσεις και πρωτεϊνούχα ροφήματα φαίνεται να προσφέρει ουσιαστικό όφελος σε ηλικιωμένους με άνοια που ζουν σε μονάδες μακροχρόνιας φροντίδας.

Νέα μελέτη από το Karolinska Institutet, που δημοσιεύθηκε στο Alzheimer’s & Dementia, δείχνει ότι η παρέμβαση δεν συνδέθηκε μόνο με καλύτερη σωματική λειτουργία, αλλά και με μείωση του χρόνου φροντίδας που χρειάζονταν οι ένοικοι από το προσωπικό, μετά από 3 μόλις μήνες.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι οι ηλικιωμένοι σε δομές μακροχρόνιας φροντίδας βρίσκονται συχνά σε αυξημένο κίνδυνο υποσιτισμού, σαρκοπενίας και ευθραυστότητας, παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα την αυτονομία και την ποιότητα ζωής τους.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης