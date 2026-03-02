Πρωτεΐνες και άσκηση «στηλώνουν» ηλικιωμένους με άνοια – Τι έδειξε μελέτη
Πρωτεΐνες και άσκηση «στηλώνουν» ηλικιωμένους με άνοια – Τι έδειξε μελέτη
Μελέτη του Karolinska Institutet δείχνει ότι ένα τρίμηνο πρόγραμμα με ασκήσεις και πρωτεϊνούχα ροφήματα βελτίωσε τη λειτουργικότητα των ηλικιωμένων με άνοια σε μονάδες φροντίδας
Ένα απλό πρόγραμμα με καθημερινές ασκήσεις και πρωτεϊνούχα ροφήματα φαίνεται να προσφέρει ουσιαστικό όφελος σε ηλικιωμένους με άνοια που ζουν σε μονάδες μακροχρόνιας φροντίδας.
Νέα μελέτη από το Karolinska Institutet, που δημοσιεύθηκε στο Alzheimer’s & Dementia, δείχνει ότι η παρέμβαση δεν συνδέθηκε μόνο με καλύτερη σωματική λειτουργία, αλλά και με μείωση του χρόνου φροντίδας που χρειάζονταν οι ένοικοι από το προσωπικό, μετά από 3 μόλις μήνες.
Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι οι ηλικιωμένοι σε δομές μακροχρόνιας φροντίδας βρίσκονται συχνά σε αυξημένο κίνδυνο υποσιτισμού, σαρκοπενίας και ευθραυστότητας, παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα την αυτονομία και την ποιότητα ζωής τους.
