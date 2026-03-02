Εμμηνόπαυση: 5 πράγματα που οι γιατροί θέλουν να γνωρίζουν οι γυναίκες
Εμμηνόπαυση: 5 πράγματα που οι γιατροί θέλουν να γνωρίζουν οι γυναίκες
Εξάψεις, κολπική ξηρότητα, ορμονοθεραπεία, φυτοοιστρογόνα... Οι ειδικοί εξηγούν τις συχνότερες παρανοήσεις και τους μύθους που επιμένουν, στη διαχείριση της εμμηνόπαυσης
Είναι εντυπωσιακό ότι μια φυσιολογική φάση της ζωής που αφορά το μισό πληθυσμό της Γης εξακολουθεί να περιβάλλεται από τόσες παρανοήσεις. Κι όμως, η εμμηνόπαυση εξακολουθεί να αποτελεί πεδίο σύγχυσης, τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους επαγγελματίες υγείας.
«Οι γυναίκες που βρίσκονται στη μετάβαση της εμμηνόπαυσης έχουν σήμερα περισσότερη πρόσβαση στην πληροφορία από ποτέ. Δυστυχώς, μέρος αυτής είναι παραπλανητικό ή λανθασμένο», επισημαίνει η δρ Makeba Williams, ερευνήτρια στον τομέα της εμμηνόπαυσης.
Οι ειδικοί αποδίδουν το φαινόμενο στο διαχρονικό στίγμα γύρω από τη γήρανση, στην ελλιπή εκπαίδευση των γιατρών πάνω στο θέμα, αλλά και στην περιορισμένη επιστημονική έρευνα. Ωστόσο, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η «έκρηξη» μη τεκμηριωμένων συμβουλών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
«Οι γυναίκες που βρίσκονται στη μετάβαση της εμμηνόπαυσης έχουν σήμερα περισσότερη πρόσβαση στην πληροφορία από ποτέ. Δυστυχώς, μέρος αυτής είναι παραπλανητικό ή λανθασμένο», επισημαίνει η δρ Makeba Williams, ερευνήτρια στον τομέα της εμμηνόπαυσης.
Οι ειδικοί αποδίδουν το φαινόμενο στο διαχρονικό στίγμα γύρω από τη γήρανση, στην ελλιπή εκπαίδευση των γιατρών πάνω στο θέμα, αλλά και στην περιορισμένη επιστημονική έρευνα. Ωστόσο, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η «έκρηξη» μη τεκμηριωμένων συμβουλών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα