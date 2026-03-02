Πόσο αθώα είναι η ζάλη και πότε σχετίζεται με την καρδιά – Ο γιατρός εξηγεί τα πάντα
Όταν το σώμα «σβήνει» για λίγο, τα αίτια μπορεί να είναι απλά ή να κρύβουν κάτι που χρειάζεται προσοχή - Ο κ. Κωνσταντίνος Σταθογιάννης, Καρδιολόγος, Συνεργάτης Τμήματος Διαδερμικών Βαλβίδων, ΥΓΕΙΑ, εξηγεί
Η ζάλη και η λιποθυμική τάση είναι από τα πιο συχνά συμπτώματα που οδηγούν κάποιον να αναζητήσει ιατρική συμβουλή. Μπορεί να εμφανιστούν ξαφνικά, να διαρκέσουν λίγα δευτερόλεπτα ή να επανέρχονται κατά διαστήματα, προκαλώντας ανησυχία και αβεβαιότητα. Άλλοτε συνδέονται με κόπωση ή αφυδάτωση, άλλοτε όμως αποτελούν ένδειξη ότι ο οργανισμός δυσκολεύεται να διατηρήσει επαρκή αιμάτωση – ιδιαίτερα προς τον εγκέφαλο.
Το σημαντικό είναι να γίνει σωστή διάκριση ανάμεσα σε μια παροδική, αθώα ενόχληση και σε ένα σύμπτωμα που απαιτεί διερεύνηση.
Τι εννοούμε με τον όρο «ζάλη»
Η λέξη «ζάλη» περιγράφει διαφορετικές αισθήσεις. Για άλλους είναι ένα αίσθημα αστάθειας, για άλλους σκοτοδίνη, ενώ κάποιοι τη βιώνουν ως τάση να χάσουν τις αισθήσεις τους. Η λιποθυμική τάση, από την άλλη, είναι το αίσθημα ότι «φεύγει το έδαφος κάτω από τα πόδια», χωρίς πάντα να ακολουθεί πλήρης απώλεια συνείδησης.
