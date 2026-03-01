Δημογραφικό «καμπανάκι» στην Ιαπωνία – Μειώθηκαν οι γεννήσεις για 10η συνεχόμενη χρονιά

Η χώρα καταγράφει περαιτέρω πληθυσμιακή μείωση, με τις αρχές να ανησυχούν για τις επιπτώσεις στην αγορά εργασίας, την κοινωνική ασφάλιση και τις περιφέρειες που ερημώνουν