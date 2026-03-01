Δημογραφικό «καμπανάκι» στην Ιαπωνία – Μειώθηκαν οι γεννήσεις για 10η συνεχόμενη χρονιά
Δημογραφικό «καμπανάκι» στην Ιαπωνία – Μειώθηκαν οι γεννήσεις για 10η συνεχόμενη χρονιά
Η χώρα καταγράφει περαιτέρω πληθυσμιακή μείωση, με τις αρχές να ανησυχούν για τις επιπτώσεις στην αγορά εργασίας, την κοινωνική ασφάλιση και τις περιφέρειες που ερημώνουν
Ο αριθμός των γεννήσεων στην Ιαπωνία μειώθηκε για δέκατη συνεχόμενη χρονιά το 2025, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το ιαπωνικό υπουργείο Υγείας παρουσιάζοντας μάλιστα μείωση 2,1% σε σύγκριση με το 2024, γεγονός που υπογραμμίζει τις προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζει η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι.
Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, συνολικά 705.809 μωρά γεννήθηκαν στο αρχιπέλαγος πέρυσι, σημειώνοντας μείωση 2,1% σε σύγκριση με το 2024. Αυτά τα στατιστικά στοιχεία περιλαμβάνουν επίσης γεννήσεις από αλλοδαπούς στην Ιαπωνία, καθώς και μωρά που γεννήθηκαν στο εξωτερικό από Ιάπωνες γονείς.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, συνολικά 705.809 μωρά γεννήθηκαν στο αρχιπέλαγος πέρυσι, σημειώνοντας μείωση 2,1% σε σύγκριση με το 2024. Αυτά τα στατιστικά στοιχεία περιλαμβάνουν επίσης γεννήσεις από αλλοδαπούς στην Ιαπωνία, καθώς και μωρά που γεννήθηκαν στο εξωτερικό από Ιάπωνες γονείς.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα