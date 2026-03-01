Δημογραφικό «καμπανάκι» στην Ιαπωνία – Μειώθηκαν οι γεννήσεις για 10η συνεχόμενη χρονιά
Δημογραφικό Ιαπωνία Υπογονιμότητα

Η χώρα καταγράφει περαιτέρω πληθυσμιακή μείωση, με τις αρχές να ανησυχούν για τις επιπτώσεις στην αγορά εργασίας, την κοινωνική ασφάλιση και τις περιφέρειες που ερημώνουν

Ο αριθμός των γεννήσεων στην Ιαπωνία μειώθηκε για δέκατη συνεχόμενη χρονιά το 2025, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το ιαπωνικό υπουργείο Υγείας παρουσιάζοντας μάλιστα μείωση 2,1% σε σύγκριση με το 2024, γεγονός που υπογραμμίζει τις προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζει η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, συνολικά 705.809 μωρά γεννήθηκαν στο αρχιπέλαγος πέρυσι, σημειώνοντας μείωση 2,1% σε σύγκριση με το 2024. Αυτά τα στατιστικά στοιχεία περιλαμβάνουν επίσης γεννήσεις από αλλοδαπούς στην Ιαπωνία, καθώς και μωρά που γεννήθηκαν στο εξωτερικό από Ιάπωνες γονείς.

