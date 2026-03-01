Βηματοδότης ή απινιδωτής: Πότε προκαλούν ανεπάρκεια τριγλώχινας βαλβίδας – Πώς επιδιορθώνεται
YGEIAMOU.GR
Tριγλώχινα βαλβίδα Βηματοδότης Γρηγόριος Παττακός Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ

Βηματοδότης ή απινιδωτής: Πότε προκαλούν ανεπάρκεια τριγλώχινας βαλβίδας – Πώς επιδιορθώνεται

Σε 5-10% των ασθενών τα καλώδια βηματοδότη ή απινιδωτή μπορεί να προκαλέσουν σοβαρή ανεπάρκεια τριγλώχινας βαλβίδας. Ο κ. Γρηγόριος Παττακός Καρδιοχειρουργός, Διευθυντής Β’ Καρδιοχειρουργικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ και Αναπλ. Διευθυντής Τμήματος Διαδερμικών Βαλβίδων ΥΓΕΙΑ εξηγεί πότε απαιτείται χειρουργική επιδιόρθωση

Βηματοδότης ή απινιδωτής: Πότε προκαλούν ανεπάρκεια τριγλώχινας βαλβίδας – Πώς επιδιορθώνεται
ygeiamou.gr team
Η εμφύτευση βηματοδότη ή απινιδωτή είναι ζωτικής σημασίας σε ασθενείς με αρρυθμίες ή κίνδυνο για αιφνίδιο καρδιακό επεισόδιο. Όμως, σε ένα 5-10% των ασθενών αυτών τα καλώδια των συσκευών, που περνούν μέσα από την τριγλώχινα βαλβίδα, θα προκαλέσουν σοβαρή ανεπάρκεια της βαλβίδας. Οι μηχανισμοί με τους οποίους προκαλείται η ανεπάρκεια της τριγλώχινας βαλβίδας είναι πολλαπλοί. Τα καλώδια μπορεί να πιέζουν μια γλωχίνα της βαλβίδας, να έχουν τρυπήσει μια γλωχίνα, ή και να ενοχλούν την λειτουργία του υποβαλβιδικού μηχανισμού που στηρίζει την βαλβίδα.

Πότε πρέπει να γίνει επέμβαση για την ανεπάρκεια τριγλώχινας;

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης