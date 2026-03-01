Βηματοδότης ή απινιδωτής: Πότε προκαλούν ανεπάρκεια τριγλώχινας βαλβίδας – Πώς επιδιορθώνεται
Βηματοδότης ή απινιδωτής: Πότε προκαλούν ανεπάρκεια τριγλώχινας βαλβίδας – Πώς επιδιορθώνεται
Σε 5-10% των ασθενών τα καλώδια βηματοδότη ή απινιδωτή μπορεί να προκαλέσουν σοβαρή ανεπάρκεια τριγλώχινας βαλβίδας. Ο κ. Γρηγόριος Παττακός Καρδιοχειρουργός, Διευθυντής Β’ Καρδιοχειρουργικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ και Αναπλ. Διευθυντής Τμήματος Διαδερμικών Βαλβίδων ΥΓΕΙΑ εξηγεί πότε απαιτείται χειρουργική επιδιόρθωση
Η εμφύτευση βηματοδότη ή απινιδωτή είναι ζωτικής σημασίας σε ασθενείς με αρρυθμίες ή κίνδυνο για αιφνίδιο καρδιακό επεισόδιο. Όμως, σε ένα 5-10% των ασθενών αυτών τα καλώδια των συσκευών, που περνούν μέσα από την τριγλώχινα βαλβίδα, θα προκαλέσουν σοβαρή ανεπάρκεια της βαλβίδας. Οι μηχανισμοί με τους οποίους προκαλείται η ανεπάρκεια της τριγλώχινας βαλβίδας είναι πολλαπλοί. Τα καλώδια μπορεί να πιέζουν μια γλωχίνα της βαλβίδας, να έχουν τρυπήσει μια γλωχίνα, ή και να ενοχλούν την λειτουργία του υποβαλβιδικού μηχανισμού που στηρίζει την βαλβίδα.
Πότε πρέπει να γίνει επέμβαση για την ανεπάρκεια τριγλώχινας;
