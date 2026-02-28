Μία καθηγήτρια εξηγεί την ανάγκη έγκαιρης διάγνωσης των σπάνιων διαταραχών μεταβολισμού ασβεστίου – φωσφόρου
Μία καθηγήτρια εξηγεί την ανάγκη έγκαιρης διάγνωσης των σπάνιων διαταραχών μεταβολισμού ασβεστίου – φωσφόρου
Τα «σιωπηλά» συμπτώματα, η υποδιάγνωση και οι νέες στοχευμένες θεραπείες που αλλάζουν την πορεία των ασθενών - Η κυρία Εύα Κασσή, Ενδοκρινολόγος, Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Υπεύθυνη του Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης Σπανίων Ενδοκρινικών Νοσημάτων μεταβολισμού ασβεστίου και φωσφόρου στο Λαϊκό Νοσοκομείο, εξηγεί
*Γράφει η κυρία Εύα Κασσή, Ενδοκρινολόγος, Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Υπεύθυνη του Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης Σπανίων Ενδοκρινικών Νοσημάτων μεταβολισμού ασβεστίου και φωσφόρου (Γ.Ν. ΛΑΙΚΟ), Mέλος της Διοικούσας Επιτροπής (Steering committee) του Ευρωπαϊκού Δικτύου Σπανίων Ενδοκρινικών Παθήσεων (ENDO-ERN) και Υπεύθυνη του Ευρωπαϊκού Δικτύου (ENDO-ERN) στην θεματική ενότητα των διαταραχών μεταβολισμού ασβεστίου-φωσφόρου
Τα σπάνια ενδοκρινικά νοσήματα που αφορούν τον μεταβολισμό του ασβεστίου και του φωσφόρου αποτελούν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και δυναμικά εξελισσόμενο πεδίο της σύγχρονης Ενδοκρινολογίας. Το ασβέστιο και ο φώσφορος δεν είναι απλώς βασικά δομικά στοιχεία του σκελετού· συμμετέχουν καθοριστικά στη νευρομυϊκή αγωγιμότητα, στη σύσπαση του μυοκαρδίου, στη λειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος, στη ρύθμιση της κυτταρικής σηματοδότησης και στην ενεργειακή ομοιόσταση. Η ομοιόστασή τους ρυθμίζεται από ένα σύνθετο ενδοκρινικό δίκτυο που περιλαμβάνει την παραθορμόνη, τη βιταμίνη D, τον παράγοντα FGF-23 και τη λειτουργία των νεφρών και του εντέρου.
