Μία καθηγήτρια εξηγεί την ανάγκη έγκαιρης διάγνωσης των σπάνιων διαταραχών μεταβολισμού ασβεστίου – φωσφόρου

Τα «σιωπηλά» συμπτώματα, η υποδιάγνωση και οι νέες στοχευμένες θεραπείες που αλλάζουν την πορεία των ασθενών - Η κυρία Εύα Κασσή, Ενδοκρινολόγος, Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Υπεύθυνη του Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης Σπανίων Ενδοκρινικών Νοσημάτων μεταβολισμού ασβεστίου και φωσφόρου στο Λαϊκό Νοσοκομείο, εξηγεί