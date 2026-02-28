Μία καθηγήτρια εξηγεί την ανάγκη έγκαιρης διάγνωσης των σπάνιων διαταραχών μεταβολισμού ασβεστίου – φωσφόρου
YGEIAMOU.GR
Εύα Κασσή Λαϊκό Νοσοκομείο Σπάνιες ασθένειες Σπάνιες παθήσεις Φώσφορο Ασβέστιο

Μία καθηγήτρια εξηγεί την ανάγκη έγκαιρης διάγνωσης των σπάνιων διαταραχών μεταβολισμού ασβεστίου – φωσφόρου

Τα «σιωπηλά» συμπτώματα, η υποδιάγνωση και οι νέες στοχευμένες θεραπείες που αλλάζουν την πορεία των ασθενών - Η κυρία Εύα Κασσή, Ενδοκρινολόγος, Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Υπεύθυνη του Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης Σπανίων Ενδοκρινικών Νοσημάτων μεταβολισμού ασβεστίου και φωσφόρου στο Λαϊκό Νοσοκομείο, εξηγεί

Μία καθηγήτρια εξηγεί την ανάγκη έγκαιρης διάγνωσης των σπάνιων διαταραχών μεταβολισμού ασβεστίου – φωσφόρου
ygeiamou.gr team
*Γράφει η κυρία Εύα Κασσή, Ενδοκρινολόγος, Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Υπεύθυνη του Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης Σπανίων Ενδοκρινικών Νοσημάτων μεταβολισμού ασβεστίου και φωσφόρου (Γ.Ν. ΛΑΙΚΟ), Mέλος της Διοικούσας Επιτροπής (Steering committee) του Ευρωπαϊκού Δικτύου Σπανίων Ενδοκρινικών Παθήσεων (ENDO-ERN) και Υπεύθυνη του Ευρωπαϊκού Δικτύου (ENDO-ERN) στην θεματική ενότητα των διαταραχών μεταβολισμού ασβεστίου-φωσφόρου

Τα σπάνια ενδοκρινικά νοσήματα που αφορούν τον μεταβολισμό του ασβεστίου και του φωσφόρου αποτελούν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και δυναμικά εξελισσόμενο πεδίο της σύγχρονης Ενδοκρινολογίας. Το ασβέστιο και ο φώσφορος δεν είναι απλώς βασικά δομικά στοιχεία του σκελετού· συμμετέχουν καθοριστικά στη νευρομυϊκή αγωγιμότητα, στη σύσπαση του μυοκαρδίου, στη λειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος, στη ρύθμιση της κυτταρικής σηματοδότησης και στην ενεργειακή ομοιόσταση. Η ομοιόστασή τους ρυθμίζεται από ένα σύνθετο ενδοκρινικό δίκτυο που περιλαμβάνει την παραθορμόνη, τη βιταμίνη D, τον παράγοντα FGF-23 και τη λειτουργία των νεφρών και του εντέρου.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης