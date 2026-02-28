Σπάνια Νοσήματα: Οι 3 άξονες του Εθνικού Σχεδίου Δράσης και οι προτεραιότητες για την Ελλάδα

Ο κ. Δημήτρης Αθανασίου, Αντιπρόεδρος της Ένωσης Σπανίων Ασθενών Ελλάδος, αναλύει τι προβλέπει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Σπάνια Νοσήματα και ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών