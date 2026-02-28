Σπάνια Νοσήματα: Οι 3 άξονες του Εθνικού Σχεδίου Δράσης και οι προτεραιότητες για την Ελλάδα
Σπάνια Νοσήματα: Οι 3 άξονες του Εθνικού Σχεδίου Δράσης και οι προτεραιότητες για την Ελλάδα
Ο κ. Δημήτρης Αθανασίου, Αντιπρόεδρος της Ένωσης Σπανίων Ασθενών Ελλάδος, αναλύει τι προβλέπει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Σπάνια Νοσήματα και ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών
*Γράφει ο κ. Δημήτρης Αθανασίου, Αντιπρόεδρος της Ένωσης Σπανίων Ασθενών Ελλάδος
Για τις 500.000 οικογένειες στην Ελλάδα που επηρεάζονται από τα Σπάνια Νοσήματα, αλλά και του θεσμική τους φορέα στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, την Ένωση Σπανίων Ασθενών Ελλάδος (Ε.Σ.Α.Ε.), το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Σπάνια Νοσήματα αποτελεί έναν στρατηγικό πυλώνα για την προώθηση της υγειονομικής περίθαλψης και της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις σπάνιες ασθένειες στην Ελλάδα. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει τη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και τη σύσταση Κέντρων Εμπειρογνωμοσύνης που επικεντρώνονται στη διάγνωση, την πρόληψη και την αποτελεσματική θεραπεία των σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Για τις 500.000 οικογένειες στην Ελλάδα που επηρεάζονται από τα Σπάνια Νοσήματα, αλλά και του θεσμική τους φορέα στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, την Ένωση Σπανίων Ασθενών Ελλάδος (Ε.Σ.Α.Ε.), το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Σπάνια Νοσήματα αποτελεί έναν στρατηγικό πυλώνα για την προώθηση της υγειονομικής περίθαλψης και της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις σπάνιες ασθένειες στην Ελλάδα. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει τη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και τη σύσταση Κέντρων Εμπειρογνωμοσύνης που επικεντρώνονται στη διάγνωση, την πρόληψη και την αποτελεσματική θεραπεία των σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα