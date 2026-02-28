HPV: 630.000 γυναίκες με καρκίνο τραχήλου μήτρας κάθε χρόνο – «Καμπανάκι» για την εμβολιαστική κάλυψη στην Ελλάδα
HPV: 630.000 γυναίκες με καρκίνο τραχήλου μήτρας κάθε χρόνο – «Καμπανάκι» για την εμβολιαστική κάλυψη στην Ελλάδα

Ο HPV συνδέεται με πολλαπλούς καρκίνους σε άνδρες και γυναίκες - Τι δείχνουν τα στοιχεία για τον εμβολιασμό και τον προσυμπτωματικό έλεγχο στην Ελλάδα

Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για τον Ιό των Ανθρωπίνων Θηλωμάτων (HPV), καθώς περίπου 630.000 γυναίκες νοσούν κάθε χρόνο παγκοσμίως από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, ενώ 60.000 άνδρες εμφανίζουν καρκίνους που σχετίζονται με τον ιό. Την ίδια στιγμή, τέσσερις στους πέντε ανθρώπους εκτιμάται ότι θα μολυνθούν κάποια στιγμή στη ζωή τους από τον HPV.

Τα δεδομένα παρουσιάστηκαν σε συνέντευξη Τύπου με αφορμή την έναρξη της Ελληνικής Εκστρατείας Ενημέρωσης για τον HPV, η οποία εντάσσεται στη διεθνή πρωτοβουλία «One Less Worry» («Μια Έγνοια Λιγότερη»).

