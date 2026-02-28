HPV: 630.000 γυναίκες με καρκίνο τραχήλου μήτρας κάθε χρόνο – «Καμπανάκι» για την εμβολιαστική κάλυψη στην Ελλάδα

Ο HPV συνδέεται με πολλαπλούς καρκίνους σε άνδρες και γυναίκες - Τι δείχνουν τα στοιχεία για τον εμβολιασμό και τον προσυμπτωματικό έλεγχο στην Ελλάδα