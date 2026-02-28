Έρχεται συνδυαστικό εμβόλιο κατά κορωνοϊου και γρίπης – Μία δόση προστατεύει από δύο λοιμώξεις
Έρχεται συνδυαστικό εμβόλιο κατά κορωνοϊου και γρίπης – Μία δόση προστατεύει από δύο λοιμώξεις
Ο EMA συνέστησε τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας στην ΕΕ για «διπλό» mRNA εμβόλιο που συμβάλλει στην προστασία ατόμων άνω των 50 ετών, έναντι κορωνοϊού και γρίπης μαζί
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) συνέστησε τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το mCombriax, ένα συνδυασμένο εμβόλιο τεχνολογίας mRNA που προορίζεται για άτομα ηλικίας 50 ετών και άνω, με στόχο την προστασία από τη νόσο COVID-19 και τη γρίπη.
Η COVID-19 και η εποχική γρίπη είναι λοιμώδη νοσήματα του αναπνευστικού, που μπορεί να προκαλέσουν από ήπια συμπτώματα έως σοβαρή νόσο, ιδίως σε μεγαλύτερους σε ηλικία και ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς. Η συλλοίμωξη με ιό γρίπης και SARS-CoV-2 ενδέχεται να οδηγήσει σε βαρύτερη κλινική εικόνα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η COVID-19 και η εποχική γρίπη είναι λοιμώδη νοσήματα του αναπνευστικού, που μπορεί να προκαλέσουν από ήπια συμπτώματα έως σοβαρή νόσο, ιδίως σε μεγαλύτερους σε ηλικία και ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς. Η συλλοίμωξη με ιό γρίπης και SARS-CoV-2 ενδέχεται να οδηγήσει σε βαρύτερη κλινική εικόνα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα