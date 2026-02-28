Έρχεται συνδυαστικό εμβόλιο κατά κορωνοϊου και γρίπης – Μία δόση προστατεύει από δύο λοιμώξεις

Ο EMA συνέστησε τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας στην ΕΕ για «διπλό» mRNA εμβόλιο που συμβάλλει στην προστασία ατόμων άνω των 50 ετών, έναντι κορωνοϊού και γρίπης μαζί