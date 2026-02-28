Το ταξίδι μιας οικογένειας με το σύνδρομο Jansen-de Vries
YGEIAMOU.GR
Jansen de Vries Πρόγραμμα «Ζεύξης Σπάνιων Ασθενών και Επιστημόνων του Μέλλοντος» Σπάνιες ασθένειες Σπάνιες Παθήσεις

Το ταξίδι μιας οικογένειας με το σύνδρομο Jansen-de Vries

Το σύνδρομο Jansen-De Vries μετρά μόλις 24 επίσημα διαγνωσμένους ασθενείς παγκοσμίως, εκ των οποίων οι 2 στην Ελλάδα - Μια προσωπική μαρτυρία για την καθημερινότητα, τις δομές και τα κενά φροντίδας από την οπτική ενός πατέρα

Το ταξίδι μιας οικογένειας με το σύνδρομο Jansen-de Vries
ygeiamou.gr team
*Το δοκίμιο υπογράφει ο κ. Γεώργιος Πέππας που συμμετείχε στο πρόγραμμα «Ζεύξης Σπάνιων Ασθενών και Επιστημόνων του Μέλλοντος»

Μια καθημερινή μέρα στο αστικό τοπίο της Αθήνας, όπου όλοι κινούμαστε διαρκώς και τρέχουμε για να προλάβουμε τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις της ημέρας, ένας πατέρας και εγώ, σταθήκαμε για ένα διάλειμμα. Μια τηλεφωνική επικοινωνία, μας έδωσε τη δυνατότητα να μοιραστούμε τις ιστορίες μας και την καθημερινότητά μας. Στο παρόν κείμενο, γίνεται η εξιστόρηση της καθημερινότητας του κυρίου Ν. και της οικογένειάς του.

Αφού πήραμε και οι δύο μας μια ανάσα, ο κύριος Ν. μου διηγήθηκε την ιστορία της οικογένειάς του και με έκανε να δω υπό το πρίσμα του πατέρα και συζύγου, πώς είναι να ζεις και να φροντίζεις ένα παιδί που έχει διαγνωστεί με το σύνδρομο Jansen–De Vries (JDVS). Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σπάνιο νευροαναπτυξιακό σύνδρομο που οφείλεται σε μια de novo μετάλλαξη στο γονίδιο PPM1D.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης