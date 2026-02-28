Σπάνιες δερματικές παθήσεις: Οι ειδικοί μιλούν για το δύσκολο «ταξίδι» του ασθενούς μέχρι τη διάγνωση
Σπάνιες δερματικές παθήσεις: Οι ειδικοί μιλούν για το δύσκολο «ταξίδι» του ασθενούς μέχρι τη διάγνωση
Η καθυστέρηση στη διάγνωση, τα εμπόδια στον γενετικό έλεγχο και η άνιση πρόσβαση σε εξειδικευμένη φροντίδα επιβαρύνουν σημαντικά την καθημερινότητα των ασθενών με σπάνιες δερματικές νόσους εξηγούν η κυρία Ευτυχία Ζουριδάκη, Διευθύντρια ΕΣΥ, και η κυρία Eιρήνη Μερίκα, Επιστημονική Συνεργάτιδα στο Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης για Σπάνια Δερματικά Νοσήματα, Α’ Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο «Ανδρέας Συγγρός»
*Γράφουν από το Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης για Σπάνια Δερματικά Νοσήματα, Α’ Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο «Ανδρέας Συγγρός» η κυρία Eιρήνη Μερίκα, Επιστημονική Συνεργάτιδα Α’ Κλινικής Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων, Consultant UK NHS και η κυρία Ευτυχία Ζουριδάκη, Διευθύντρια ΕΣΥ, Δερματολογική Κλινική ΕΣΥ, Νοσοκομείο «Ανδρέας Συγγρός»
Οι σπάνιες δερματικές παθήσεις αποτελούν μια ευρεία και ετερογενή ομάδα νοσημάτων που, αν και αφορούν μικρό ποσοστό του πληθυσμού, επηρεάζουν βαθιά και πολυδιάστατα τη ζωή των ασθενών. Υπολογίζεται ότι υπάρχουν χιλιάδες σπάνιες νόσοι συνολικά, πολλές από τις οποίες εμφανίζουν δερματικές εκδηλώσεις ή εντοπίζονται αποκλειστικά στο δέρμα. Ενδεικτικά παραδείγματα αποτελούν ορισμένες μορφές ιχθύασης, οι πελματοπελματιαίες υπερκερατώσεις, η πομφολυγώδης επιδερμόλυση, τα σπάνια αυτοάνοσα πομφολυγώδη νοσήματα και ορισμένα σπάνια δερματικά λεμφώματα.
Παρά το γεγονός ότι το δέρμα είναι το πιο ορατό όργανο του σώματος, η διάγνωση μιας σπάνιας δερματοπάθειας συχνά καθυστερεί σημαντικά. Οι ασθενείς μπορεί να περιπλανηθούν για χρόνια μεταξύ διαφορετικών ιατρών, λαμβάνοντας αντικρουόμενες διαγνώσεις ή θεραπείες χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα. Συμπτώματα όπως επίμονος κνησμός, φυσαλίδες, χρόνιες πληγές, πάχυνση ή έντονη απολέπιση του δέρματος συχνά συγχέονται με συχνότερες παθήσεις, όπως η ατοπική δερματίτιδα ή η ψωρίαση.
