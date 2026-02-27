Την υψηλότερη κορυφή της Αμερικής πάτησαν 8 λήπτες μοσχεύματος πνεύμονα
Η ομάδα έφτασε πάνω από τα 5.500 μ. (χωρίς επιπλέον οξυγόνο), σε μια ανάβαση που λειτούργησε και ως «ζωντανό εργαστήριο» για την προσαρμογή των πνευμόνων
Τον Ιανουάριο του 2026, 8 λήπτες μοσχεύματος πνεύμονα – μαζί με τους συνοδούς τους και ομάδα γιατρών από το MedUni Vienna – ανέβηκαν στο Ακονκάγκουα της Αργεντινής, την υψηλότερη κορυφή της Αμερικής (6.961 μ.). Η ανάβαση είχε διπλό χαρακτήρα: μια απαιτητική αθλητική πρόκληση και, ταυτόχρονα, μια οργανωμένη ιατρική αποστολή, με συνεχείς εξετάσεις και παρακολούθηση.
Τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν βρίσκονται πλέον υπό επιστημονική αξιολόγηση στη Βιέννη, ενώ οι συμμετέχοντες παρουσίασαν την εμπειρία τους σε συνέντευξη Τύπου μετά την επιστροφή τους, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του MedUni Vienna.
