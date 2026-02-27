2 τεστ δύναμης που προβλέπουν την μακροζωία σε γυναίκες άνω των 60
2 τεστ δύναμης που προβλέπουν την μακροζωία σε γυναίκες άνω των 60
Δύο εύκολες «δοκιμασίες» που γίνονται και στο σπίτι φαίνεται να προβλέπουν τον κίνδυνο θανάτου, ακόμη και πέρα από τη συνολική αερόβια άσκηση
Η μυϊκή δύναμη φαίνεται να είναι βασικός παράγοντας για την υγιή γήρανση και όχι απλώς ένα «συμπλήρωμα» της αερόβιας άσκησης. Αυτό δείχνει μεγάλη μελέτη του Πανεπιστημίου του Μπάφαλο, που δημοσιεύθηκε στο JAMA Network Open και ανέλυσε δεδομένα από περισσότερες από 5.000 γυναίκες ηλικίας 63 έως 99 ετών.
Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσες γυναίκες είχαν περισσότερη δύναμη στη λαβή τους και καλύτερη επίδοση στο τεστ επαναλαμβανόμενων ανασηκώσεων από καρέκλα είχαν σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου στην οκταετή παρακολούθηση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσες γυναίκες είχαν περισσότερη δύναμη στη λαβή τους και καλύτερη επίδοση στο τεστ επαναλαμβανόμενων ανασηκώσεων από καρέκλα είχαν σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου στην οκταετή παρακολούθηση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα