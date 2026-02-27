Μήπως είναι ψυχοπαθής; 5 σημάδια ότι ο σύντροφός σας βρίσκεται στο όριο
Τα προειδοποιητικά στοιχεία που στην αρχή μοιάζουν «λεπτομέρειες», αλλά με τον χρόνο οδηγούν σε σύγχυση, ένταση και συναισθηματική εξάντληση
Τα άτομα με έντονα ψυχοπαθητικά χαρακτηριστικά δεν ταιριάζουν πάντα στο στερεότυπο του «επικίνδυνου» ή του παραβατικού. Συχνά είναι κοινωνικά, γοητευτικά και λειτουργικά στην καθημερινότητα, χωρίς ποτέ να λάβουν κάποια διάγνωση. Ωστόσο, στις στενές σχέσεις, ο τρόπος που συμπεριφέρονται μπορεί να οδηγήσει σε έντονες συγκρούσεις, συναισθηματική αποσταθεροποίηση και βαθιά φθορά για τον σύντροφό τους.
Το κρίσιμο στοιχείο δεν είναι η «ταμπέλα», αλλά τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα, εξηγεί η ψυχοθεραπεύτρια Δρ. Tracy S. Hutchinson στο Psychology Today. Τέτοια περιλαμβάνουν την έλλειψη ενσυναίσθησης, την αποφυγή των ευθυνών, τη χειριστική συμπεριφορά και την αδυναμία ουσιαστικής συναισθηματικής σύνδεσης. Αυτά τα στοιχεία δεν οδηγούν απλώς σε συχνούς καβγάδες, αλλά σε σχέσεις από τις οποίες απουσιάζουν η ασφάλεια και η εμπιστοσύνη. Η ειδικός παραθέτει 5 διακριτικά σημάδια που «μαρτυρούν» ότι βγαίνετε με κάποιον με χαρακτηριστικά ψυχοπάθειας.
