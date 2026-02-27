Νόσος Αλτσχάιμερ: Τεστ αίματος την προβλέπει έως και 4 χρόνια πριν «χαθεί» η μνήμη

Αμερικανοί επιστήμονες ανέπτυξαν ένα μοντέλο που προβλέπει την εμφάνιση των συμπτωμάτων της νόσου Αλτσχάιμερ έως και 4 χρόνια πριν, με μια απλή εξέταση αίματος