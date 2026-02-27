Νόσος Αλτσχάιμερ: Τεστ αίματος την προβλέπει έως και 4 χρόνια πριν «χαθεί» η μνήμη
Αμερικανοί επιστήμονες ανέπτυξαν ένα μοντέλο που προβλέπει την εμφάνιση των συμπτωμάτων της νόσου Αλτσχάιμερ έως και 4 χρόνια πριν, με μια απλή εξέταση αίματος
Μια απλή εξέταση αίματος ενδέχεται στο μέλλον να μπορεί να προβλέψει πότε θα ξεκινήσουν τα συμπτώματα της νόσου Αλτσχάιμερ, προσφέροντας πολύτιμο χρόνο για έγκαιρη παρέμβαση και καλύτερο σχεδιασμό κλινικών δοκιμών.
Ερευνητές από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ουάσιγκτον στο Σεντ Λούις ανέπτυξαν ένα νέο μοντέλο που, βασιζόμενο σε έναν συγκεκριμένο βιοδείκτη στο αίμα, μπορεί να εκτιμήσει με ακρίβεια τριών έως τεσσάρων ετών πότε ένα άτομο είναι πιθανό να εμφανίσει τα πρώτα συμπτώματα της νόσου. Η μελέτη τους δημοσιεύθηκε στο Nature Medicine.
