Σπάνιες παθήσεις: Από την «Οδύσσεια» της διάγνωσης στην ουσιαστική φροντίδα
Περισσότερο από το 3% του παγκόσμιου πληθυσμού ζει με μια σπάνια πάθηση, αναδεικνύοντας την ανάγκη για ταχύτερη διάγνωση και αποτελεσματικότερη φροντίδα
Sponsored Content
Υπάρχουν ασθένειες που όλοι γνωρίζουμε και όταν ακούμε το όνομά τους, αμέσως καταλαβαίνουμε τι σημαίνουν. Υπάρχουν όμως και χιλιάδες άλλες που παραμένουν σχεδόν «αόρατες» – οι σπάνιες παθήσεις.
Οι σπάνιες παθήσεις των εκατομμυρίων ασθενών
Ακούγοντας τον όρο «σπάνια», φανταζόμαστε κάτι που αφορά σε ελάχιστους ανθρώπους. Η πραγματικότητα, όμως, είναι διαφορετική: Μέχρι σήμερα, έχουν ταυτοποιηθεί περισσότερες από 7.000 σπάνιες παθήσεις¹, ενώ περίπου 300 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως ζουν με μία από αυτές – αριθμός που ξεπερνά το 3% του παγκόσμιου πληθυσμού1,2.
Πίσω από κάθε διάγνωση βρίσκεται μια οικογένεια, μια καθημερινότητα που αλλάζει, μια αβεβαιότητα που, συχνά, διαρκεί χρόνια. Τελικά, το «σπάνιο» μόνο σπάνιο δεν είναι.
