Φτάνετε πάντα 10′ νωρίτερα στα ραντεβού σας; Τι λέει αυτό για τον χαρακτήρα σας
Φτάνετε πάντα 10′ νωρίτερα στα ραντεβού σας; Τι λέει αυτό για τον χαρακτήρα σας
Οι ειδικοί λένε πως μια τόσο μικρή συνήθεια αποκαλύπτει ένα φάσμα δεξιοτήτων, που επηρεάζει την επαγγελματική και προσωπική επιτυχία
Οι άνθρωποι που εμφανίζονται σταθερά 10 λεπτά πριν από το προκαθορισμένο ραντεβού τους δεν είναι απλώς συνεπείς. Σύμφωνα με ψυχολογικά δεδομένα και μαρτυρίες από δεκάδες συνεντεύξεις με επαγγελματίες και επιχειρηματίες, η συνήθεια της πρόωρης άφιξης συνδέεται με ένα σύνολο χαρακτηριστικών που σχετίζονται με την αυτοπειθαρχία, τη συναισθηματική νοημοσύνη και τη διαχείριση του άγχους.
Η συστηματική πρόωρη άφιξη δεν αφορά περιστασιακές συμπτώσεις. Πρόκειται για μια σταθερή συμπεριφορά που, όπως δείχνει η έρευνα, αντικατοπτρίζει βαθύτερες ψυχολογικές δεξιότητες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η συστηματική πρόωρη άφιξη δεν αφορά περιστασιακές συμπτώσεις. Πρόκειται για μια σταθερή συμπεριφορά που, όπως δείχνει η έρευνα, αντικατοπτρίζει βαθύτερες ψυχολογικές δεξιότητες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα