Μακροζωία: Βουρτσίζουμε τα δόντια 3 φορές την ημέρα και μειώνουμε τον κίνδυνο 50 παθήσεων

Η σωστή στοματική υγιεινή μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο για περισσότερα από 50 νοσήματα - Οι ειδικοί δίνουν προτεραιότητα στο βούρτσισμα πριν τον ύπνο και μετά την κατανάλωση γλυκού

Μαρία Κοτοπούλη
Εσείς πόσες φορές βουρτσίζετε τα δόντια σας; Σύμφωνα με τους ειδικούς, η ιδανική συχνότητα είναι 3 φορές τη μέρα, μαζί με τακτικές επισκέψεις στον οδοντίατρο, εάν θέλουμε να μειώσουμε τον κίνδυνο εμφάνισης περισσότερων από 50 σοβαρών παθήσεων, συμπεριλαμβανομένης της άνοιας και της αρθρίτιδας.

Εδώ και καιρό, είναι γνωστό ότι η στοματική υγεία επηρεάζει τη συνολική μας ευεξία, με προηγούμενες έρευνες να έχουν συνδέει την εξάπλωση βακτηρίων από στοματικές παθήσεις με τη νόσο Αλτσχάιμερ, τον καρκίνο, τα καρδιαγγειακά νοσήματα, τον διαβήτη και άλλα.

Μαρία Κοτοπούλη
