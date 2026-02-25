Μακροζωία: Βουρτσίζουμε τα δόντια 3 φορές την ημέρα και μειώνουμε τον κίνδυνο 50 παθήσεων

Η σωστή στοματική υγιεινή μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο για περισσότερα από 50 νοσήματα - Οι ειδικοί δίνουν προτεραιότητα στο βούρτσισμα πριν τον ύπνο και μετά την κατανάλωση γλυκού