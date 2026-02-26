«Πολλές φορές, πριν νοσήσει το σώμα, έχει κουραστεί η ψυχή» – Ο ειδικός μιλά για την ψυχική υγεία σε καρκίνο και αυτοάνοσα
«Σε πολλές περιπτώσεις, παρατηρείται ότι πριν από την εμφάνιση μιας σοβαρής νόσου έχει προηγηθεί περίοδος έντονης ψυχικής καταπόνησης, απώλεια, επαγγελματική εξουθένωση, κοινωνική απομόνωση, παρατεταμένο άγχος ή βαθιά εσωτερική σύγκρουση» λέει ο κ. Μιχάλης Νικολάου, Παθολόγος Ογκολόγος για το ρόλο της ψυχικής επιβάρυνσης στην υγεία
Η ιατρική τα τελευταία χρόνια έχει σημειώσει εντυπωσιακή πρόοδο στη διάγνωση και τη θεραπεία σοβαρών νοσημάτων, όπως τα αυτοάνοσα και ο καρκίνος. Οι νέες ανοσοθεραπείες, οι στοχευμένες θεραπείες, οι βιοδείκτες και η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζουν το τοπίο της φροντίδας. Όμως, όσο προχωρά η γνώση της επιστήμης, τόσο γίνεται σαφέστερο ότι η υγεία δεν είναι μόνο μία βιολογική διαδικασία αλλά μέρος μιας σύνθετης ισορροπίας σώματος, ψυχής και κοινωνικού περιβάλλοντος και ως μία ολότητα πρέπει να αντιμετωπίζεται.
Η έννοια της ψυχοσωματικής διάστασης της νόσου δεν αποτελεί εναλλακτική ή μεταφυσική προσέγγιση, αλλά μέρος μιας ολιστικής κατανόησης του ανθρώπου και για εμάς τους Έλληνες είναι γνωστή από την εποχή του Ιπποκράτη, του πατέρα της Ιατρικής. Η φράση του «Ἐκ τοῦ ἐγκεφάλου ἡμῖν γίνονται αἱ ἡδοναί καί γέλωτες καί παιδιαί, καί λύπαι καί ἀνίαι καί δυσφορίαι…» από το Περί Ἱερῆς Νούσου αποτελεί μία από τις πιο ριζοσπαστικές διατυπώσεις της αρχαίας ιατρικής σκέψης. Σε μια εποχή όπου τα συναισθήματα και οι ψυχικές διαταραχές αποδίδονταν στη θεϊκή παρέμβαση ή στην καρδιά ως έδρα της ζωής, ο Ιπποκράτης μετατοπίζει το κέντρο της ανθρώπινης εμπειρίας στον εγκέφαλο, θεμελιώνοντας μια βιολογική ερμηνεία της ψυχής.
