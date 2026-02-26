«Πολλές φορές, πριν νοσήσει το σώμα, έχει κουραστεί η ψυχή» – Ο ειδικός μιλά για την ψυχική υγεία σε καρκίνο και αυτοάνοσα

«Σε πολλές περιπτώσεις, παρατηρείται ότι πριν από την εμφάνιση μιας σοβαρής νόσου έχει προηγηθεί περίοδος έντονης ψυχικής καταπόνησης, απώλεια, επαγγελματική εξουθένωση, κοινωνική απομόνωση, παρατεταμένο άγχος ή βαθιά εσωτερική σύγκρουση» λέει ο κ. Μιχάλης Νικολάου, Παθολόγος Ογκολόγος για το ρόλο της ψυχικής επιβάρυνσης στην υγεία