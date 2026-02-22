Πιο δυνατοί, αλλά και πιο ευάλωτοι στον καρκίνο οι άνδρες – Μια ανάρτηση που θα συζητηθεί
Αντώνης Δαρζέντας

Τις βιολογικές διαφορές ανδρών και γυναικών ως προς τη μυϊκή ισχύ, τους ορμονικούς μηχανισμούς και την επιρρέπεια σε σοβαρά νοσήματα εξετάζει ο Αντώνιος Δαρζέντας, Επιμελητής στη ΜΕΘ Νεογνών και στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ρίου

Τις διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στη μυϊκή δύναμη, τους ορμονικούς μηχανισμούς από την εμβρυϊκή ζωή έως την ενήλικη περίοδο και την ευπάθεια που χαρακτηρίζει κάθε φύλο απέναντι σε σοβαρές ασθένειες αναλύει ο Αντώνιος Δαρζέντας, Επιμελητής στη ΜΕΘ Νεογνών και ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ρίου σε μια ανάρτηση στο Facebook που θα συζητηθεί.

Στη δημοσίευσή του, ο δρ. Δαρζέντας γράφει συγκεκριμένα:

Έχω ξαναγράψει για τον διμορφισμό στη δύναμη, ο οποίος υπάρχει, αλλά σε διαφορετικό βαθμό σε όλα τα θηλαστικά και όλα τα πρωτεύοντα. Αρχικά, πρέπει να καταλάβουμε ένα σημαντικό πράγμα: Το φύλο καθορίζεται από τη σύλληψη κι έτσι οι ορμονικές αλλαγές και οι επιπτώσεις τους συμβαίνουν σ’ έναν οργανισμό από τη στιγμή που είναι έμβρυο στη μήτρα.

Παρ’ ότι δεν είναι ευρέως γνωστό, ο άνθρωπος παρουσιάζει ουσιαστικά 3 εφηβείες. Έτσι, τα αγόρια εκτίθενται σε τεστοστερόνη 3 φορές στη ζωή τους:

