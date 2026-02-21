Δυσκολεύεστε να πληρώσετε τα ασφάλιστρα; Ποιες επιλογές έχετε πριν τη διακοπή του συμβολαίου
Η αύξηση των ασφαλίστρων πιέζει τους ασφαλισμένους - Ποιες λύσεις υπάρχουν πριν την οριστική έξοδο από την ιδιωτική ασφάλιση υγείας
Αντιμέτωποι με την ακρίβεια που διατρέχει τα συμβόλαια Υγείας βρίσκονται οι χιλιάδες ασφαλισμένοι, κάτοχοι των σχετικών προγραμμάτων, οι οποίοι είδαν τα ετήσια ασφάλιστρά τους σχεδόν να διπλασιάζονται μέσα σε μια δεκαετία. Η αδυναμία να ανταποκριθούν στο κόστος οδηγεί κάποιους στην απόφαση να διακόψουν την ασφάλισή τους.
Αυτή είναι μια βίαιη αντιμετώπιση της κατάστασης και τελικά ακραία επιλογή, καθώς μετά από χρόνια ασφάλισης οι άνθρωποι αυτοί χάνουν όσα προσφέρει η ιδιωτική ασφάλιση υγείας, που είναι πολλά και σημαντικά πλεονεκτήματα, και παράλληλα έρχονται στη δυσμενή θέση να έχουν πληρώσει χιλιάδες ευρώ και τελικά να μένουν ανασφάλιστοι.
