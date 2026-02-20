Το πασίγνωστο φαρμακευτικό φυτό για δυνατή μνήμη – Πολύτιμος σύμμαχος κατά της άνοιας
Από το φαρμακείο του σπιτιού… στο εργαστήριο της νευροεπιστήμης - Οι ενώσεις της πασίγνωστης αλόης αποδεικνύονται ένας πολλά υποσχόμενος σύμμαχος για δυνατή μνήμη και καταπολέμηση της άνοιας
Είναι ευρέως γνωστή για τις καταπραϋντικές της ιδιότητες σε ηλιακά εγκαύματα και ερεθισμούς του δέρματος. Ωστόσο, νέα έρευνα υποδηλώνει ότι η αλόη βέρα μπορεί, στην πραγματικότητα, να κάνει πολλά περισσότερα για την υγεία. Σύμφωνα με πρόσφατα ευρήματα, που δημοσιεύονται στο Current Pharmaceutical Analysis, ορισμένες χημικές ουσίες του φυτού αλληλεπιδρούν με βασικά ένζυμα του εγκεφάλου που εμπλέκονται στη νόσο Αλτσχάιμερ. Οι ερευνητές τονίζουν ότι πρόκειται για προκαταρκτικά ευρήματα, τα οποία ωστόσο ενδέχεται να υποδείξουν μια πιθανή νέα οδό για την ανάπτυξη φαρμάκων που στοχεύουν στην επιβράδυνση της γνωστικής έκπτωσης.
Στοχεύοντας έναν βασικό χημικό αγγελιοφόρο
Στη νόσο Αλτσχάιμερ, παρατηρείται μείωση της ακετυλοχολίνης, ενός χημικού αγγελιοφόρου που διευκολύνει την επικοινωνία των νευρικών κυττάρων. Τα χαμηλά επίπεδα ακετυλοχολίνης συνδέονται με απώλεια μνήμης και γνωστική δυσλειτουργία, χαρακτηριστικά συμπτώματα της νόσου.
