Το «ελληνικό μονοπάτι» προς την ευεξία: Τι μας διδάσκουν οι αρχαίοι Έλληνες για μια ζωή με νόημα
Τι μπορούμε σήμερα να μάθουμε από την αρχαία ελληνική σοφία για την ευεξία και την καλή ζωή; Ίσως περισσότερα απ’ όσα φανταζόμαστε, αρκεί να είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε το μέσα μας!
Στην προσπάθειά μας να κυνηγήσουμε «την καλή ζωή», πολλοί από εμάς θυσιάζουμε τις σχέσεις μας, την υγεία μας και την ψυχική μας ισορροπία, και παρ’ όλα αυτά καταλήγουμε με ζωές και δουλειές που μας προσφέρουν ελάχιστη χαρά και πληρότητα. Όμως, παρότι η ζωή μας μπορεί να φαίνεται υπερβολικά περίπλοκη και ακόμη και εκτός του ελέγχου μας, η λύση σε αυτή την πρόκληση ίσως είναι πιο απλή απ’ όσο φανταζόμαστε.
Χιλιάδες χρόνια πριν, οι αρχαίοι Έλληνες ανακάλυψαν νέους τρόπους σκέψης και ύπαρξης που μπορούν να μας ωφελήσουν και σήμερα, αν επιλέξουμε να ακολουθήσουμε το μονοπάτι που μας χάραξαν. Ο Δρ. Alex Pattakos, συνιδρυτής του Παγκόσμιου Ινστιτούτου Νοήματος, παρουσιάζει όλα όσα μπορούμε να μάθουμε από τη σοφία τους, με άρθρο του στο Psychology Today.
