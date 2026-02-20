ALS: Τι είναι η πλαγιά μυατροφική σκλήρυνση που είχε ο Έρικ Ντέιν από το «Grey’s Anatomy»

Την τελευταία του πνοή άφησε την Πέμπτη, σε ηλικία 53 ετών, ο ηθοποιός Έρικ Ντέιν, γνωστός από τη συμμετοχή του στη σειρά «Grey’s Anatomy», 10 μήνες μετά την ανακοίνωση ότι είχε διαγνωστεί με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση (ALS).Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε η οικογένειά του με δήλωση στο περιοδικό People. «Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε ότι ο Έρικ Ντέιν έφυγε την Πέμπτη το απόγευμα, ύστερα από γενναία μάχη με την ALS. Πέρασε τις τελευταίες του ημέρες περιτριγυρισμένος από αγαπημένους φίλους, τη αφοσιωμένη σύζυγό του και τις δύο όμορφες κόρες του, την Μπίλι και την Τζόρτζια, που ήταν το κέντρο του κόσμου του», ανέφερε η οικογένεια.Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται ότι «καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας του με την ALS, ο Έρικ έγινε ένθερμος υποστηρικτής της ενημέρωσης και της έρευνας, αποφασισμένος να κάνει τη διαφορά για όσους δίνουν την ίδια μάχη. Θα λείψει βαθιά και θα τον θυμόμαστε πάντα με αγάπη».Διαβάστε περισσότερα στο