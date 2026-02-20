Ιός τσικουνγκούνια: Μεταδίδεται και στους 14°C – Αυξάνει ο κίνδυνος για την Ευρώπη
Ιός τσικουνγκούνια: Μεταδίδεται και στους 14°C – Αυξάνει ο κίνδυνος για την Ευρώπη
Ο επικεφαλής της μελέτης, επιδημιολόγος Sandeep Tegar, αναφέρει πως «η Ευρώπη θερμαίνεται ραγδαία και το κουνούπι τίγρης επεκτείνεται σταδιακά προς τα βόρεια. Το χαμηλότερο όριο θερμοκρασίας που προσδιορίσαμε σημαίνει ότι περισσότερες περιοχές και μήνες γίνονται, δυνητικά, κατάλληλοι για μετάδοση»
Ο ιός τσικουνγκούνια, που μεταδίδεται κυρίως από το ασιατικό κουνούπι τίγρης (Aedes albopictus), μπορεί να εμφανίζει δυνατότητα εξάπλωσης σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από ό,τι θεωρούνταν μέχρι σήμερα, διευρύνοντας το χρονικό και γεωγραφικό «παράθυρο» κινδύνου στην Ευρώπη.
Σε νέα μελέτη ερευνητών του UK Centre for Ecology & Hydrology στο Journal of the Royal Society Interface, η κατώτατη θερμοκρασία στην οποία η μετάδοση θεωρείται πιθανή τοποθετείται κοντά στους 14°C (προηγούμενες έδειχναν ότι η ελάχιστη ήταν 16-18 °C). Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι περισσότερες περιοχές – αλλά και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα – μπορεί να βρίσκονται σε συνθήκες που ευνοούν τον κύκλο εξάπλωσης, ιδίως όπου το κουνούπι τίγρης έχει ήδη εγκατασταθεί.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σε νέα μελέτη ερευνητών του UK Centre for Ecology & Hydrology στο Journal of the Royal Society Interface, η κατώτατη θερμοκρασία στην οποία η μετάδοση θεωρείται πιθανή τοποθετείται κοντά στους 14°C (προηγούμενες έδειχναν ότι η ελάχιστη ήταν 16-18 °C). Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι περισσότερες περιοχές – αλλά και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα – μπορεί να βρίσκονται σε συνθήκες που ευνοούν τον κύκλο εξάπλωσης, ιδίως όπου το κουνούπι τίγρης έχει ήδη εγκατασταθεί.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα