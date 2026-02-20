Ιός τσικουνγκούνια: Μεταδίδεται και στους 14°C – Αυξάνει ο κίνδυνος για την Ευρώπη
Δάγκειος πυρετός Ιός τσικουνγκούνια

Ιός τσικουνγκούνια: Μεταδίδεται και στους 14°C – Αυξάνει ο κίνδυνος για την Ευρώπη

Ο επικεφαλής της μελέτης, επιδημιολόγος Sandeep Tegar, αναφέρει πως «η Ευρώπη θερμαίνεται ραγδαία και το κουνούπι τίγρης επεκτείνεται σταδιακά προς τα βόρεια. Το χαμηλότερο όριο θερμοκρασίας που προσδιορίσαμε σημαίνει ότι περισσότερες περιοχές και μήνες γίνονται, δυνητικά, κατάλληλοι για μετάδοση»

Σαβίνα Αποστολοπούλου
Ο ιός τσικουνγκούνια, που μεταδίδεται κυρίως από το ασιατικό κουνούπι τίγρης (Aedes albopictus), μπορεί να εμφανίζει δυνατότητα εξάπλωσης σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από ό,τι θεωρούνταν μέχρι σήμερα, διευρύνοντας το χρονικό και γεωγραφικό «παράθυρο» κινδύνου στην Ευρώπη.

Σε νέα μελέτη ερευνητών του UK Centre for Ecology & Hydrology στο Journal of the Royal Society Interface, η κατώτατη θερμοκρασία στην οποία η μετάδοση θεωρείται πιθανή τοποθετείται κοντά στους 14°C (προηγούμενες έδειχναν ότι η ελάχιστη ήταν 16-18 °C). Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι περισσότερες περιοχές – αλλά και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα – μπορεί να βρίσκονται σε συνθήκες που ευνοούν τον κύκλο εξάπλωσης, ιδίως όπου το κουνούπι τίγρης έχει ήδη εγκατασταθεί.

