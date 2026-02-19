Η μοναξιά καραδοκεί σε όσους βλέπουν τον κόσμο μέσα από ένα αρνητικό φίλτρο
Η μοναξιά καραδοκεί σε όσους βλέπουν τον κόσμο μέσα από ένα αρνητικό φίλτρο
Ο τρόπος με τον οποίο ερμηνεύουμε τα πράγματα και τον κόσμο γύρω μας μπορεί να μας κάνει να νιώσουμε απίστευτη μοναξιά, ακόμη και αν έχουμε πλήθος κοινωνικών επαφών - Δείτε γιατί
Μπορεί να νιώθετε μοναξιά ακόμη κι όταν βρίσκεστε ανάμεσα σε άλλους ανθρώπους και αυτό δεν αφορά αποκλειστικά την έλλειψη κοινωνικών επαφών. Μία νέα μελέτη δείχνει ότι οι βασικές μας πεποιθήσεις για τον κόσμο μπορεί να παίζουν καθοριστικό ρόλο στο πώς βιώνουμε τη μοναξιά και στην ποιότητα των σχέσεών μας με τους άλλους.
Η έρευνα, με επικεφαλής ερευνητές από το University of Maryland που παρουσιάζεται στο Journal of Personality, εξέτασε τα μοτίβα σκέψης και κοινωνικής εμπειρίας ζευγαριών, με στόχο να κατανοήσει πώς η αντίληψη του κόσμου συνδέεται με βαθιά, ικανοποιητική κοινωνική σύνδεση.
Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια για τις αντιλήψεις τους περί του κόσμου, των σχέσεών τους και των καθημερινών κοινωνικών εμπειριών τους.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η έρευνα, με επικεφαλής ερευνητές από το University of Maryland που παρουσιάζεται στο Journal of Personality, εξέτασε τα μοτίβα σκέψης και κοινωνικής εμπειρίας ζευγαριών, με στόχο να κατανοήσει πώς η αντίληψη του κόσμου συνδέεται με βαθιά, ικανοποιητική κοινωνική σύνδεση.
Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια για τις αντιλήψεις τους περί του κόσμου, των σχέσεών τους και των καθημερινών κοινωνικών εμπειριών τους.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα