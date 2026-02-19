Η μοναξιά καραδοκεί σε όσους βλέπουν τον κόσμο μέσα από ένα αρνητικό φίλτρο

Ο τρόπος με τον οποίο ερμηνεύουμε τα πράγματα και τον κόσμο γύρω μας μπορεί να μας κάνει να νιώσουμε απίστευτη μοναξιά, ακόμη και αν έχουμε πλήθος κοινωνικών επαφών - Δείτε γιατί