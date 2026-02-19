Καρκίνος παχέος εντέρου: Τον λόγο που «χτυπά» τόσο συχνά τους κάτω των 50 αναζητούν οι επιστήμονες

Οι όλο και συχνότερες περιπτώσεις καρκίνου του παχέος εντέρου σε άτομα κάτω των 50 ετών έχουν προβληματίσει τους επιστήμονες, οι οποίοι αναζητούν απαντήσεις στη νέα αυτή ανησυχητική τάση