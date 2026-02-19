Καρκίνος παχέος εντέρου: Τον λόγο που «χτυπά» τόσο συχνά τους κάτω των 50 αναζητούν οι επιστήμονες
Καρκίνος παχέος εντέρου: Τον λόγο που «χτυπά» τόσο συχνά τους κάτω των 50 αναζητούν οι επιστήμονες
Οι όλο και συχνότερες περιπτώσεις καρκίνου του παχέος εντέρου σε άτομα κάτω των 50 ετών έχουν προβληματίσει τους επιστήμονες, οι οποίοι αναζητούν απαντήσεις στη νέα αυτή ανησυχητική τάση
Ο πρόσφατος θάνατος του Αμερικανού ηθοποιού James Van Der Beek ήταν απλώς η πιο πρόσφατη υπενθύμιση ότι ο καρκίνος του παχέος εντέρου αυξάνεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια σε άτομα κάτω των 50 ετών – και κανείς δεν γνωρίζει (ακριβώς) γιατί. Ο πρωταγωνιστής της σειράς, που έγινε ευρύτερα γνωστός από τη σειρά «Νεανικές ανησυχίες» (Dawson’s Creek), πέθανε την περασμένη εβδομάδα σε ηλικία 48 ετών, αφού είχε διαγνωστεί με καρκίνο του παχέος εντέρου.
Λίγα χρόνια νωρίτερα, το 2020, πέθανε από την ίδια ασθένεια ο «Black Panther», κατά κόσμον Chadwick Boseman. Ήταν μόλις 43 ετών.
Το ποσοστό των ατόμων κάτω των 50 που διαγιγνώσκονται με αυτόν τον τύπο καρκίνου έχει αυξηθεί περίπου κατά ένα τρίτο από τη δεκαετία του 1990, δήλωσε στο AFP η Helen Coleman, καθηγήτρια επιδημιολογίας του καρκίνου στο Queen’s University Belfast. Πλέον αποτελεί την κύρια αιτία θανάτου από καρκίνο στους κάτω των 50 ετών στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα στο επιστημονικό περιοδικό JAMA.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Λίγα χρόνια νωρίτερα, το 2020, πέθανε από την ίδια ασθένεια ο «Black Panther», κατά κόσμον Chadwick Boseman. Ήταν μόλις 43 ετών.
Το ποσοστό των ατόμων κάτω των 50 που διαγιγνώσκονται με αυτόν τον τύπο καρκίνου έχει αυξηθεί περίπου κατά ένα τρίτο από τη δεκαετία του 1990, δήλωσε στο AFP η Helen Coleman, καθηγήτρια επιδημιολογίας του καρκίνου στο Queen’s University Belfast. Πλέον αποτελεί την κύρια αιτία θανάτου από καρκίνο στους κάτω των 50 ετών στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα στο επιστημονικό περιοδικό JAMA.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα